Певица Кэти Перри показала фигуру в сияющем «голом» платье. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

40-летняя Кэти Перри стала гостьей церемонии вручения премии Breakthrough Prize, которая прошла 5 апреля в Санта-Монике. Певица выбрала для закрытого мероприятия серебристое макси-платье с разрезами и открытой спиной. При этом поп-исполнительница не стала надевать бюстгальтер. Визажист сделал артистке макияж с угольно-черными стрелками и бежевой помадой, а стилист уложил волосы.

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Прошлым летом Кэти Перри анонсировала выход своей песни «Woman's World» и опубликовала фото, на которых позировала в крошечном купальнике. Интернет-пользователи обратили внимание на фигуру певицы. Артистку обвинили в злоупотреблении фотошопом, заявив, что она раньше никогда не была такой стройной. Были и те, кто посчитал, что исполнительница похудела после использования Оземпика — препарата, который выписывают людям для лечения сахарного диабета второго типа.

Однако инсайдер издания Daily Mail заявил, что Кэти Перри избавилась от лишних килограммов после того, как начала придерживаться диеты своего мужа Орландо Блума.