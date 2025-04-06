Сын Никаса Сафронова рассказал, почему он решился на подпольную операцию

Сын художника Никаса Сафронова уже долгое время страдает от проблем с лишним весом. Располнел Лука Затравкин еще в юношестве — к 17 годам он весил уже около 150 килограммов.

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В ту пору молодой человек уже подавал надежды как пианист, однако с администрацией музыкальной школы у него возникли проблемы. Сотрудники требовали, чтобы подросток похудел, считая, что избыточный вес портит его образ.

Жалобы поступали его отцу, разделявшему претензии учебного заведения. К решению проблемы Сафронов подошел радикально и заявил сыну, что будет видеться с ним лишь по необходимости до тех пор, пока тот не похудеет.

«Я хотел повлиять как-то и хотел получить результат моего влияния», — объяснил свой подход Никас Степанович в недавнем выпуске шоу «Основано на реальных событиях».

Лука же очень хотел общаться с отцом и доказать ему, что обладает силой воли. За девять месяцев наследнику художника удалось сбросить 76 килограммов. Однако он столкнулся с неожиданной проблемой — из-за резкого похудения кожа сильно обвисла.

Такая ситуация не устраивала Затравкина, и он решил лечь под нож хирурга. Договориться смог лишь о подпольной пластической операции.

«На двухкомнатной квартире мне была совершена абдоминопластика, где у меня отрезали восемь килограммов живота. И на следующий день предложили поехать немедленно домой, ведь квартиру уже новые владельцы пришли снимать», — поделился Лука подробностями пережитого.

Для организма молодого человека перенесенное хирургическое вмешательство оказалось слишком серьезным потрясением. Не успев до конца восстановиться, пианист отправился на гастроли во Францию, где у него случился инсульт.

Для Сафронова этот момент стал переломным, и он больше никогда не требовал от сына, чтобы он похудел. Но Лука не оставляет попыток победить лишние килограммы — в минувшем году стало известно, что он сбросил практически половину от своего веса.