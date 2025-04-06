Эксперты назвали еще один тренд маникюра 2025

Специалисты перечислили преимущества жемчужной втирки, которую часто применяют в нейл-артах, передает издание The Voice.

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По мнению экспертов, такой маникюр – горячий тренд этого сезона, который получил широкое распространение в соцсетях. Его можно свободно сочетать с любым оттенком лака – как с нюдовыми цветами, так и с яркими. Кроме того, втирка недорого стоит, и ее легко использовать, поэтому ее давно взяли на вооружение все салоны и мастера.

Таким образом, вариантов маникюра со втиркой множество: нейл-арт с зеркальным эффектом, ногти в стиле Хейли Бибер, хром-маникюр, жемчужный маникюр, глазированные ногти.

Из всех перечисленных лучше всего – именно зеркальный эффект, поскольку он хорошо смотрится абсолютно в любом исполнении.