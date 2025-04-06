Четыре способа перейти на летний уход за кожей

Специалисты рассказали, как перейти на летний уход за кожей, сообщает издание «Горящая изба».

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По словам экспертов, потребности кожи зависят от сезона, и лето – не исключение. В том время, как зимой кожа бывает сухой, в жаркое время она постоянно блестит. Но это можно скорректировать.

Прежде всего, следует заменить плотные умывалки на более легкие, поскольку очищение является базовым этапом ухода. Во время жары на лице в большей степени скапливаются пот и грязь. По словам американского дерматолога Шона Макгрегора, лучше всего подойдут легкие пенки вместо кремовых средств. Если на лице уже появились угри, то обратите внимание на продукты с салициловой кислотой.

Также необходимо добавить в уход эксфолианты, а именно – пилинги и энзимную пудру. Эти средств сушат кожу, поэтому они не подходят для зимы, но хороши летом. В частности, для химической эксфолиации подходят продукты с AHA (гликолевая) либо BHA (салициловая) кислотами. Если говорить о первой из них, то она направлена на выравнивание тона лица, а вторая дает антибактериальный эффект.

Более легкими должны быть летом и увлажняющие средства. Их важно применять, даже если кожа блестит. По словам доктора медицинских наук Эми Вешлер, влажная погода и пот дают обманчивое ощущение увлажненности кожи, но на самом деле это не так. Дело в том, что в жару высок риск обезвоживания, поэтому поры выделяют много сал, отчего возникают воспаления. Летом не подойдет жирный крем, вместо него следует выбрать легкие эмульсии, лосьоны и флюиды.

Не забывайте о том, что кожа нуждается в защите от пигментации и ультрафиолета. Кожа стареет быстрее от воздействия солнечных лучей, а также это риск рака. Так, американская ассоциация дерматологов советует брать средства с SPF не менее 30. Крем необходимо нанести на все открытые части тела, не забывая о шее, руках, ногах и ушах. Санкскрин важно обновлять каждые пару часов, однако для пляжа и занятий спортом есть специальные водостойкие формулы.