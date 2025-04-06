Четыре способа перейти на летний уход за кожей

Стелла Шмель

Специалисты рассказали, как перейти на летний уход за кожей, сообщает издание «Горящая изба».

Четыре способа перейти на летний уход за кожей
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По словам экспертов, потребности кожи зависят от сезона, и лето – не исключение. В том время, как зимой кожа бывает сухой, в жаркое время она постоянно блестит. Но это можно скорректировать.

Прежде всего, следует заменить плотные умывалки на более легкие, поскольку очищение является базовым этапом ухода. Во время жары на лице в большей степени скапливаются пот и грязь. По словам американского дерматолога Шона Макгрегора, лучше всего подойдут легкие пенки вместо кремовых средств. Если на лице уже появились угри, то обратите внимание на продукты с салициловой кислотой.

Также необходимо добавить в уход эксфолианты, а именно – пилинги и энзимную пудру. Эти средств сушат кожу, поэтому они не подходят для зимы, но хороши летом. В частности, для химической эксфолиации подходят продукты с AHA (гликолевая) либо BHA (салициловая) кислотами. Если говорить о первой из них, то она направлена на выравнивание тона лица, а вторая дает антибактериальный эффект.

Более легкими должны быть летом и увлажняющие средства. Их важно применять, даже если кожа блестит. По словам доктора медицинских наук Эми Вешлер, влажная погода и пот дают обманчивое ощущение увлажненности кожи, но на самом деле это не так. Дело в том, что в жару высок риск обезвоживания, поэтому поры выделяют много сал, отчего возникают воспаления. Летом не подойдет жирный крем, вместо него следует выбрать легкие эмульсии, лосьоны и флюиды.

Не забывайте о том, что кожа нуждается в защите от пигментации и ультрафиолета. Кожа стареет быстрее от воздействия солнечных лучей, а также это риск рака. Так, американская ассоциация дерматологов советует брать средства с SPF не менее 30. Крем необходимо нанести на все открытые части тела, не забывая о шее, руках, ногах и ушах. Санкскрин важно обновлять каждые пару часов, однако для пляжа и занятий спортом есть специальные водостойкие формулы.

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