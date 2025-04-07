Как скорректировать форму лба при помощи стрижки: советы мужчинам

Учимся обыгрывать особенности внешности.

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Евгений Туаев, эксперт по мужскому стилю, сооснователь сети барбершопов «Барбаросса»:

«Правильно подобранная мужская стрижка способна не только подчеркнуть достоинства, но и скорректировать отдельные пропорции лица. Лоб — одна из ключевых зон, от которой зависит общий баланс образа. Рассмотрим семь вариантов мужских стрижек, которые подойдут для высокого и низкого лба».

1. Андеркат с текстурированной чёлкой

Такая модель стрижки стала популярна среди британских солдат во времена Первой мировой войны. Позже стиль подхватили рабочие классы Британии, а в 1920-е годы его полюбили и джентльмены. В 50-60 годах мода на эту причёску пошла на спад, а в 80-х к ней вновь вернулась известность. В XXI веке об андеркате вспомнили в 2010 году, и с тех пор стрижка остаётся популярной среди современных мужчин уже в новой вариации.

Длинные волосы на макушке, уложенные вперёд с текстурой, визуально уменьшают размер верхней части лица, создавая современный и динамичный образ. Андеркат сочетается с контрастными короткими боками и подходит для высокого лба.

2. Сайд парт с небрежной чёлкой

Этот стиль уходит корнями в классику мужской моды середины XX века, когда идеально зачёсанные проборы были признаком элегантности и статуса. Современные вариации сайд парта отличаются большей расслабленностью. Так, ассиметричный пробор и слегка неформальная чёлка смещают акцент со лба на глаза и скулы. Это помогает сбалансировать пропорции лица. Стрижку легко адаптировать под повседневный или деловой образ.

3. Цезарь

Название этой стрижки напрямую связано с римским полководцем Гаем Юлием Цезарем, который носил короткие волосы с ровной чёлкой, закрывающей лоб. По одной из версий, он использовал эту причёску, чтобы скрыть начинающееся облысение.

Короткая стрижка с ровной горизонтальной чёлкой позволяет визуально уменьшить размер лба. При этом она создаёт аккуратный и классический вид, идеально подходящий для активного образа жизни. Оптимальное решение для тех, кто хочет скорректировать высоту лба, но не желает кардинально менять имидж.

4. Помпадур

Эта легендарная стрижка была названа в честь мадам де Помпадур, фаворитки короля Людовика XV, которая ввела тренд на высокие причёски. В мужскую моду стиль вошёл благодаря Элвису Пресли, сделавшему объёмный помпадур символом рок-н-ролла.

Такая стрижка с зачёсанными назад волосами помогает создать баланс, акцентируя внимание на верхней части головы. В случае с высоким лбом она помогает гармонизировать образ, а с низким — добавляет выразительности.

5. Короткая градуированная стрижка с текстурой

Градуированные стрижки приобрели популярность в 1990-х, когда натуральные силуэты и лёгкость укладки стали трендом. Они позволяют адаптировать длину к индивидуальным особенностям лица.

Градуированное уменьшение длины по бокам и текстурированная верхняя часть создают аккуратный, современный силуэт. Это не перегружает внешний вид и сохраняет баланс между частями лица. Такую причёску рекомендуется делать мужчинам с низким лбом или тем, кто хочет подчеркнуть естественные линии.

6. Современный квифф с мягким переходом

Квифф появился в 1950-х годах как синтез помпадура и милитаристских стрижек. Он быстро стал символом бунтарей и любителей рокабилли, но со временем превратился в универсальный стиль.

Современная вариация отличается естественным, немного небрежным объёмом на макушке, где волосы укладываются вверх и слегка вперёд. Мягкий переход с боков создаёт плавный силуэт и отвлекает взгляд от линии лба. Придавайте квиффу чуть больше объёма и слегка зачёсывайте его вперед.

7. Buzz Cut с вариациями длины

Это классический ёжик, который в своё время был популярен в армиях по всему миру. Он обеспечивал удобство, практичность и строгий внешний вид. В гражданской моде он стал популярным в 1990-х, когда минимализм и мужественность были ключевыми трендами.

Ёжик подчёркивает черты лица и отлично подходит для низкого лба. При желании можно оставить чуть больше длины на макушке, чтобы создать лёгкий объём, который сбалансирует общие пропорции. Идеален для мужчин, ценящих минимализм и практичность.

Выбор мужской стрижки зависит от множества факторов: структуры волос, образа жизни и индивидуальных особенностей лица. Экспериментируя с длиной, текстурой и укладкой, вы можете найти свой стиль. Он не только подчеркнёт ваши достоинства, но и скорректирует любые диспропорции. Не стесняйтесь консультироваться с профессиональным барбером для подбора оптимального варианта, который будет соответствовать вашему стилю и характеру.