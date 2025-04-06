Новый тренд: как правильно носить краги

Специалисты в области моды рассказали об аксессуаре, который стал трендовым в 2025 году, сообщает издание The Voice.

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Краги – это толстые перчатки или рукавицы, которые созданы для выполнения тяжелой работы и взаимодействия с раскаленными объектами. Иногда крагами также называют спортивные перчатки. Таким образом, изначально этот аксессуар не был предназначен для модных подиумов.

Но дизайнеры и блогеры нашли применения для крагов. Особенно они стали популярны после показов таких брендов, как Saint Laurent, Miu Miu и Ferrari.

Перчатки стали выполнять не из войлока и брезента, а из кожи, а также добавлять на них разные украшения, например, декоративные заклепки.

Эксперты по моде советуют носить краги с женственной одеждой – приталенными юбками макси, тренчами с акцентом на талии, платьями baby-doll и жакетами в Dior-стиле. Кроме того, эти перчатки будут хорошо смотреться с простой белой рубашкой и джинсами.