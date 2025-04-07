54-летняя телеведущая поучаствовала в откровенной фотосессии

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден похвасталась фигурой в откровенном купальнике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

54-летняя знаменитость поделилась снимками, на которых запечатлена в белом бикини, оформленном голубым принтом в виде растений. При этом на размещенных кадрах видно, что изделие включает в себя бюстгальтер с тонкими завязками и крошечные плавки с низкой посадкой. Кроме того, можно заметить, что внешний вид телезвезды дополняют солнцезащитные очки, колье и золотые браслеты.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники восхитились съемкой кумира и принялись писать комплименты в комментариях под постом, который набрал 18 тысяч лайков.

«Потрясающая Холден», «Великолепно и горячо», «Совершенно потрясающе», «Шикарное тело», «Самая горячая женщина на планете», — высказывались они.

Ранее сообщалось, что Аманда Холден также в откровенном купальнике позагорала на пляже.