Семь правил, которые помогут уменьшить признаки старения

Если есть желание максимально продлить молодость кожи, то нужно настроиться на планомерную и постоянную работу с молодых лет, направляя усилия на профилактику морщин. Дерматологи Американской ассоциации дерматологии представили семь постулатов, следуя которым можно достичь желанной цели – причём, без высоких затрат.

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1. Наносите солнцезащитные средства каждый день.

Поскольку солнечные лучи могут ускорить признаки старения, используйте солнцезащитный крем или увлажняющий крем для лица, который обеспечивает защиту широкого спектра и имеет SPF не менее 30. Обязательно наносите солнцезащитный крем на все участки кожи, которые не закрыты одеждой.

При этом, от загара специалисты рекомендует совсем оказаться, даже при использовании крема.

«Загар на солнце или в солярии подвергает вас воздействию вредных ультрафиолетовых лучей, которые могут ускорить старение, вызывая морщины, пигментные пятна, неровный цвет лица и даже рак кожи», – предупреждают они.

2. Постоянно увлажняйте кожу.

Удержание воды в коже помогает уменьшить появление мелких морщин и сделать цвет лица более ярким и молодым.

3. Не пренебрегать тестированием каждого нового косметического средства.

«Тестируйте даже те, на которых написано «гипоаллергенный». Чтобы проверить, наносите небольшое количество продукта на внутреннюю часть предплечья дважды в день в течение 4-5 дней. Если у вас нет реакции, скорее всего, вы можете безопасно наносить его на лицо», – рекомендуют дерматологи.

4. Используйте продукт строго по назначению.

«Активные ингредиенты могут принести больше вреда, чем пользы, если их использовать слишком много. Нанесение большего количества, чем указано, может привести к закупорке пор, появлению пятен на лице или другим нежелательным эффектам», – предупреждают специалисты.

Если средство вызывает жжение, то необходимо прекратить использовать средства: раздражение кожи делает признаки старения более заметными. Исключение составляют случаи, когда лечение назначено дерматологом и проводится под его наблюдением.

5. Не применяйте несколько средств одновременно.

Кроме этого, дерматологи призывают ограничить количество уходовой косметики.

«Использование слишком большого количества продуктов на коже, особенно более одного антивозрастного продукта, может вызвать раздражение кожи. Это часто, напротив, делает признаки старения более заметными», – отмечают авторы.

6. Изучайте состав.

В целом, относиться к выбору косметики нужно обдуманно, обращая внимание на состав.

«Люди часто думают, что чем дороже продукт, тем он эффективнее. Это не всегда так. В отделах по уходу за кожей в местных магазинах есть очень эффективные и доступные продукты», – уверены эксперты.

7. Дайте средству время, чтобы подействовать.

И, наконец, последнее правило – используя средство, нужно запастись терпением, не ожидая мгновенного результата.