Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в обнажающем грудь наряде

Lenta.ru

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пришла на красную дорожку Бродвейского театра в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Дженнифер Лопес появилась на красной дорожке в смелом наряде
© globallookpress.com

55-летняя поп-исполнительница выбрала для выхода в свет облегающее черное платье, декольте которого частично обнажало ее грудь. При этом внешний вид звезды дополняла белая накидка, оформленная объемными плечами и шлейфом. Также на размещенных кадрах видно, что Лопес надела золотое ожерелье и взяла с собой небольшой клатч в тон платья.

Уточняется, что знаменитость приехала на премьеру мюзикла «Доброй ночи и удачи», чтобы поздравить актера Джорджа Клуни с дебютом.

В феврале пользователи сети обругали откровенный наряд Дженнифер Лопес на вечеринке.

Тренды
Джордж Клуни
Дженнифер Лопес