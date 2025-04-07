Кейт Хадсон поделилась откровенным фото в купальнике

Американская актриса Кейт Хадсон поделилась откровенным фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя звезда «Войны невест» запечатлела себя лежащей на шезлонге. Она позировала перед камерой в солнцезащитных очках и слитном купальнике белого цвета, который частично оголял ее грудь. При этом на размещенном кадре видно, что знаменитость держала в одной руке соломенную шляпу.

© Соцсети

«Весна и грудь сбоку», — подписала актриса пост, который набрал 46,9 тысячи лайков.

Поклонники оценили снимок Хадсон в комментариях под ним.

«Ты сияешь», «Совершенная красота», «Как всегда огонь», «Восхитительна», «Шикарное тело», — высказывались они.

В марте сообщалось, что Кейт Хадсон оконфузилась перед публикой из-за выреза на платье.