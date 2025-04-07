Сын «охотника за крокодилами» снялся топлес в рекламе бренда Bonds

Сын австралийского натуралиста Стива Ирвина, известного как «охотник за крокодилами», снялся топлес в рекламе бренда Bonds. Соответствующие кадры появились на сайте марки.

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21-летний защитник природы и телеведущий Роберт Ирвин предстал перед камерой в облегающих трусах-шортах с названием бренда. При этом он позировал с голым торсом, повесив на плечи змей.

«Мы все пытаемся продолжить важное дело, начатое моим отцом. Я нашел для этого собственные способы, которые иногда проявляются и как модельные съемки для Bonds», — отметил сын знаменитости в интервью People.

© Соцсети

В марте сын американского актера Арнольда Шварценеггера Патрик Шварценеггер снялся голым в рекламе бренда Ким Кардашьян Skims вместе с невестой — моделью Эбби Чемпион.