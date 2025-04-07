Ассиметрия в весенних нарядах: сделайте свой образ эффектным

WomanHit.ru

Стилистическому приему, в основе которого — нарушение привычной нам симметрии, по меньше мере несколько тысяч (!) лет. Да-да, вы не ослышались: горячая тенденция только наступившего модного сезона берет свое начала аж в Древней Греции. Но сезон весна–лето−2025 подарил любителям необычных модных решений новое (и очень носибельное) прочтение далеко не нового тренда.

Делаем образ эффектным с помощью ассиметрии
© globallookpress.com

Скошенный подол

Самый весенний из всех асимметричных трендов продемонстрировали дизайнеры на показе Chloe. На подиуме появились буквально небесные создания, словно окутанные в пышное облако многослойной материи. Объединяло эти модели одно — неровные юбки, подолы которых были будто наспех прихвачены в разных местах булавками. В результате модные критики и зрители показа наблюдали за эффектом наивной и трогательной небрежности в деле. Платья и комбинезоны марки, очаровательные в своем несовершенстве, далекие от стройных и четких линий и чем-то напоминающие греческие туники, совершенно точно станут хитом если не весны (в наших краях ее приходится ждать отчаянно долго), то наступающего лета.

Ну а если древнегреческая эстетика вам не близка, присмотритесь к асимметричным платьям-комбинациям и юбкам с категорично рваным подолом от Dries Van Noten. Бренд переосмыслил не только асимметрию, но и так называемый пижамный тренд, смиксовав их в нечто причудливое и ультрамодное. Сочетать такие модели можно с, казалось бы, далекими от нежности и утонченности бельевого стиля бомберами и грубыми ботинками.

© WomanHit.ru - МК

Ассиметрия в деловых образах

Если вас не удивить скошенными или рваными подолами, пойдите дальше и решитесь пересобрать свой деловой образ — так, как это предлагают делать наступившей весной модные дизайнеры.

Так, Ferragamo представили на суд публике и критикам универсальную модель — короткое платье-пальто, фишка которого — не только пуговичный ряд, перенесенный на одну сторону, но и акцентный подол, и гипертрофированный отложной воротник. Только на первый взгляд такой силуэт кажется экстравагантным и неносибельным в обычной жизни: сочетать это чудо дизайнерской мысли можно и с прямыми брюками, и с модными сейчас умеренно расклешенными джинсами, и с платьями-колоннами в пол. В конце концов, классические лаконичные костюмы-двойки с таким пальто будут смотреться просто потрясающе.

Кстати, о костюмах-двойках: в асимметричном тренде они тоже поучаствовали. Victoria Beckham предложила прекрасный вариант: одна сторона «верха» — голая, так, что перед нами элегантная жилетка, вторая сторона — актуальный оверсайз-жакет. Не обошли стороной дизайнеры бренда и «низ», намеренно раскроив одну из брючин. А Bottega Veneta, не тронув жакет, и вовсе лишила свою модель брючины — в итоге зрители показа наслаждались необычным выходом манекенщицы, которая одной своей стороной демонстрировала классический костюм, а другой — игривую его вариацию с шортами.

Прием ассиметрии в верхней одежде

Строгий офисный дресс-код не позволяет экспериментировать с «рабочей» униформой, а приобщиться к тенденции хочется? Не проблема, ведь весь март и большую половину апреля мы проводим в пальто и плащах — естественно, самые модные из них уже исполнены в асимметричном тренде.

Наши фавориты — модели из коллекции весна–лето−2025 от Coperni. Марка покусилась на святое — переделала классический узнаваемый бежевый плащ прямого кроя, «отрубив» значительную часть длины, причем сделав это по скошенной траектории. Несмотря на смелое решение, образ получился весьма консервативным — правда, куда более сексуальным, чем мы привыкли.

Кстати, о горячих образах: на этом же показе состоялся эффектный выход Ирины Шейк в потрясающем черном плаще под змеиную кожу. Асимметрия на месте: одно бедро целомудренно прикрыто, другое дерзко оголено. И снова скажем об универсальности такого силуэта: на первый взгляд кажется, что это пальто «выгуливается» только по особым случаям, но, если научиться сочетать такую модель с простыми джинсам или миди-юбками, она удивит вас своей неприхотливостью и способностью создавать стильные миксы.

Такие разные: ассиметрия в аксессуарах

Влюблены в асимметричный тренд, но нет возможности выходить в свет в сложно скроенных платьях, как у Courreges или JW Anderson? Понимаем и принимаем такую позицию. Прелесть этой весенней тенденции в том, что ей возможно следовать, что называется, малой кровью. Как, например, выбирая чулки или носки… разных цветов! Скажем откровенно: раньше такой подход к составлению образа был близок скорее неформальным гражданам или же легендарным модникам. Но сейчас возможность носить разноцветные гольфы или даже разные (!) ботинки официально появилась и у нас с вами.

Можно обойтись и разномастными украшениями, которые обычно носятся в паре: так, чтобы создать актуальный модный образ, выбирайте разные сережки. Но здесь не стоит сдерживаться: необходимо взять действительно не похожие друг на друга аксессуары, чтобы создать эффект асимметрии.

Тренды
Ирина Шейк