Делаем образ эффектным с помощью ассиметрии

Стилистическому приему, в основе которого — нарушение привычной нам симметрии, по меньше мере несколько тысяч (!) лет. Да-да, вы не ослышались: горячая тенденция только наступившего модного сезона берет свое начала аж в Древней Греции. Но сезон весна–лето−2025 подарил любителям необычных модных решений новое (и очень носибельное) прочтение далеко не нового тренда.

Скошенный подол

Самый весенний из всех асимметричных трендов продемонстрировали дизайнеры на показе Chloe. На подиуме появились буквально небесные создания, словно окутанные в пышное облако многослойной материи. Объединяло эти модели одно — неровные юбки, подолы которых были будто наспех прихвачены в разных местах булавками. В результате модные критики и зрители показа наблюдали за эффектом наивной и трогательной небрежности в деле. Платья и комбинезоны марки, очаровательные в своем несовершенстве, далекие от стройных и четких линий и чем-то напоминающие греческие туники, совершенно точно станут хитом если не весны (в наших краях ее приходится ждать отчаянно долго), то наступающего лета.

Ну а если древнегреческая эстетика вам не близка, присмотритесь к асимметричным платьям-комбинациям и юбкам с категорично рваным подолом от Dries Van Noten. Бренд переосмыслил не только асимметрию, но и так называемый пижамный тренд, смиксовав их в нечто причудливое и ультрамодное. Сочетать такие модели можно с, казалось бы, далекими от нежности и утонченности бельевого стиля бомберами и грубыми ботинками.

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Ассиметрия в деловых образах

Если вас не удивить скошенными или рваными подолами, пойдите дальше и решитесь пересобрать свой деловой образ — так, как это предлагают делать наступившей весной модные дизайнеры.

Так, Ferragamo представили на суд публике и критикам универсальную модель — короткое платье-пальто, фишка которого — не только пуговичный ряд, перенесенный на одну сторону, но и акцентный подол, и гипертрофированный отложной воротник. Только на первый взгляд такой силуэт кажется экстравагантным и неносибельным в обычной жизни: сочетать это чудо дизайнерской мысли можно и с прямыми брюками, и с модными сейчас умеренно расклешенными джинсами, и с платьями-колоннами в пол. В конце концов, классические лаконичные костюмы-двойки с таким пальто будут смотреться просто потрясающе.

Кстати, о костюмах-двойках: в асимметричном тренде они тоже поучаствовали. Victoria Beckham предложила прекрасный вариант: одна сторона «верха» — голая, так, что перед нами элегантная жилетка, вторая сторона — актуальный оверсайз-жакет. Не обошли стороной дизайнеры бренда и «низ», намеренно раскроив одну из брючин. А Bottega Veneta, не тронув жакет, и вовсе лишила свою модель брючины — в итоге зрители показа наслаждались необычным выходом манекенщицы, которая одной своей стороной демонстрировала классический костюм, а другой — игривую его вариацию с шортами.

Прием ассиметрии в верхней одежде

Строгий офисный дресс-код не позволяет экспериментировать с «рабочей» униформой, а приобщиться к тенденции хочется? Не проблема, ведь весь март и большую половину апреля мы проводим в пальто и плащах — естественно, самые модные из них уже исполнены в асимметричном тренде.

Наши фавориты — модели из коллекции весна–лето−2025 от Coperni. Марка покусилась на святое — переделала классический узнаваемый бежевый плащ прямого кроя, «отрубив» значительную часть длины, причем сделав это по скошенной траектории. Несмотря на смелое решение, образ получился весьма консервативным — правда, куда более сексуальным, чем мы привыкли.

Кстати, о горячих образах: на этом же показе состоялся эффектный выход Ирины Шейк в потрясающем черном плаще под змеиную кожу. Асимметрия на месте: одно бедро целомудренно прикрыто, другое дерзко оголено. И снова скажем об универсальности такого силуэта: на первый взгляд кажется, что это пальто «выгуливается» только по особым случаям, но, если научиться сочетать такую модель с простыми джинсам или миди-юбками, она удивит вас своей неприхотливостью и способностью создавать стильные миксы.

Такие разные: ассиметрия в аксессуарах

Влюблены в асимметричный тренд, но нет возможности выходить в свет в сложно скроенных платьях, как у Courreges или JW Anderson? Понимаем и принимаем такую позицию. Прелесть этой весенней тенденции в том, что ей возможно следовать, что называется, малой кровью. Как, например, выбирая чулки или носки… разных цветов! Скажем откровенно: раньше такой подход к составлению образа был близок скорее неформальным гражданам или же легендарным модникам. Но сейчас возможность носить разноцветные гольфы или даже разные (!) ботинки официально появилась и у нас с вами.

Можно обойтись и разномастными украшениями, которые обычно носятся в паре: так, чтобы создать актуальный модный образ, выбирайте разные сережки. Но здесь не стоит сдерживаться: необходимо взять действительно не похожие друг на друга аксессуары, чтобы создать эффект асимметрии.