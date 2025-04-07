Как правильно выбрать и использовать патчи

Аврал на работе, хронический стресс, смена сезонов — у нас более чем достаточно поводов, чтобы всегда иметь под рукой патчи для глаз и пользоваться ими 24/7. Первые патчи для век были представлены в Южной Корее в 2000-м году и были похожи скорее на повязки, смоченные в эмульсии. Со временем они стали выглядеть иначе — более эргономичными и функциональными. Сейчас патчи бывают гидрогелевые, целлюлозные, тканевые, силиконовые, а мы не можем представить без них свою бьюти-рутину.

Как работают патчи

Название средства пришло из компьютерного сленга: патч — это ультрабыстрая коррекция ошибки или дефекта в готовой версии ПО. Так оно и есть. За двадцать минут эти SOS-средства справляются с самыми распространенными проблемами деликатной области вокруг глаз: темными кругами, припухлостью, сухостью.

Вне зависимости от материала и состава сопутствующей сыворотки работают патчи по схожему механизму — за счет эффекта окклюзии они временно прекращают испарение влаги с поверхности кожи, помогая ингредиентам впитываться более эффективно.

Кроме того, патчи оказывают лимфодренажное действие, что способствует снятию отека и дополнительному разглаживанию морщин. Однако важно помнить, что крем для глаз они не заменяют! Наоборот, после их использования стоит протереть кожу тоником и нанести завершающее средство.

Как правильно их выбрать

Самый часто задаваемый вопрос покупателей — какой материал выбрать. Большинство специалистов выступает за гидрогелевые варианты. Они оказывают давящее, разглаживающее действие, хорошо фиксируются и не оставляют на коже заломов, если ее тонус снижен.

Принципиальное значение имеет состав сыворотки, в которую помещены «лепестки». Высокая концентрация активов дает как мгновенный выраженный эффект, так и накопительный — при регулярном использовании.

В зависимости от проблемы, которую средство призвано решить, состав сыворотки, конечно, меняется. Ищите в перечне компонентов следующие вещества:

витамины, пантенол, масла — они помогают восстановить и укрепить кожу;

пептиды, которые стимулируют синтез коллагена и эластина, повышая упругость кожи;

экстракты подорожника, алоэ, ромашки — для снятия раздражения и успокоения;

кофеин — для улучшения микроциркуляции, тонизации и уменьшения темных кругов;

гиалуроновую кислоту — она удерживает влагу в коже.

Как использовать патчи в своем бьюти-уходе

Не только под глаза. Патчи можно наносить не только на область под глазами, но и на другие части лица. Например, под бровь или на лоб для быстрого лифтинга, около уголков губ или на носогубные складки, чтобы уплотнить кожу и уменьшить заломы.

Не больше двадцати минут. Но не стоит держать средство на лице долго: высохшие патчи забирают влагу из кожи, что приводит к сухости и раздражению.

Не ходить по улице. Не стоит выходить с «наклейками» на улицу или ездить в транспорте (включая самолет). Сухой воздух и температура окружающей среды приводят к тому, что пропитка быстро испаряется, и средство теряет эффективность уже через пять-десять минут. Также патчи собирают частицы пыли и мелкого уличного мусора.

Доставать пинцетом. Если патчи упакованы не в индивидуальные саше, а в круглую банку, то, чтобы не исказилась формула сыворотки, стоит доставать их исключительно пинцетом, а саму тару плотно закрывать после использования.

Нужен ли холод. Хранить патчи в холодильнике вовсе не обязательно: более низкая температура косметического средства снижает поступление актива в кожу и несколько сужает сосуды. Но если необходим дополнительный охлаждающий эффект, то это возможно. В любом случае патчи постепенно нагреются от температуры кожи лица, а холодящий эффект придаст ощущение свежести и поможет устранить отеки.