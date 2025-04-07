Если вы надеялись на волшебную таблетку – увы, полностью предотвратить появление брылей и второго подбородка без вмешательства косметолога нельзя. Но есть три простых способа, которые помогут притормозить процесс и оттянуть момент встречи с косметологом.

Следите за осанкой

Чем больше вы сутулитесь, тем сильнее напрягаются мышцы шеи и лица, а значит, кожа быстрее теряет упругость. Держите спину прямо, голову высоко – это не только красиво, но и полезно.

Делайте массаж лица

Не ждите эффекта «до и после», как в роликах в соцсетях, но регулярный массаж помогает поддерживать тонус мышц и улучшает кровоток.

Как сделать контуринг с учетом формы лица

Ухаживайте за кожей

Никакой крем не способен повернуть время вспять, но хороший домашний уход с увлажняющими средствами, сыворотками и масками действительно помогает поддерживать кожу в хорошем состоянии. Главное здесь – это регулярность и здравый подход.

Подробнее об этом рассказала в своем видео косметолог Ирина Баратова.