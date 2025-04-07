Перечислены самые востребованные пластические операции в России

Россияне активно корректируют возрастные изменения, устраняют последствия травм и восстанавливают фигуру после родов. При этом у мужчин и женщин наблюдаются свои устойчивые предпочтения, от пластики век и липосакции до коррекции формы груди и живота. Об этом рассказал «ФедералПресс» лектор Российского общества «Знание», заведующий отделением хирургии, врач-пластический хирург и терапевт клиники эстетической медицины Seline Руслан Абрамов.

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«Современная пластическая хирургия делится на два основных направления – реконструктивную и эстетическую. Первая – устраняет врожденные или приобретенные анатомические дефекты, а вторая – корректирует особенности внешности и устряняет возрастные изменения», – рассказал Абрамов.

Врач отметил, что сейчас особое значение приобретает реконструктивная хирургия. К подобным услугам все чаще прибегают военнослужащие, получившие серьезные травмы в зоне проведения спецоперации. Популярностью также пользуются восстановительные операции у женщин после лечения онкологии, например, при удалении молочной железы.

По словам эксперта, эстетическая пластика направлена на улучшение качества жизни пациента через его удовлетворенность собственной внешностью. Так, среди мужского населения зафиксирован спрос на блефаропластику (коррекиця верхних и нижних век), которая позволяет убрать мешки под глазами и излишки кожи, придающие лицу усталый и возрастной вид.

Кроме того, сильный пол зачастую прибегает к липосакции – операции по удалению жировых отложений для улучшения контуров тела.

«Многие ошибочно считают, что липосакция – это способ похудеть. На самом деле ее задача – устранить так называемые жировые ловушки. Это такие зоны на теле, из которых жир не уходит даже при активных физических нагрузках и строгом питании. Это может быть связано с постоянным ношением ремня, который способствует локальному накоплению жира в области живота и боков», – пояснил Абрамов.

Хирург подчеркнул, что женщины чаще всего обращаются к докторам с запросами на изменение формы молочных желез, восстановление фигуры после беременности.

По словам специалиста, одной из наиболее востребованных процедур у прекрасного пола остается пластика живота, которая позволяет устранить растяжки и расхождение прямых мышц после родов, что помогает вернуть прежний силуэт и повысить самооценку.