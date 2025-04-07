Названы самые модные джинсы на весну

Персональный шоппер Стейси Оливер назвала самые модные джинсы на весну. Соответствующий комментарий публикует Page Six.

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В первую очередь специалист указала на модели с широкими штанинами. Вдобавок она отметила расклешенные и темные джинсы.

«Темный деним — это то, что я всегда рекомендую своим клиентам. Это универсальная вещь, которую можно носить и в офисе, и в повседневной жизни», — пояснила Оливер.

Кроме того, актуальными стали варианты с манжетами. По словам эксперта, они хорошо смотрятся не только с футболкой и кроссовками, но и с блейзером и туфлями без каблука.

В заключение собеседница портала упомянула джинсовые шорты и аксессуары, сделанные из денима. Например, сумки.

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