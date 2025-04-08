16 восстанавливающих масок, которые вернут блеск и силу волосам

Волосы всё ещё ломкие и тусклые? Тогда мы идём к вам. И не с пустыми руками, а с подборкой эффективных средств для восстановления. Собрали 16 масок на любой случай и кошелёк — среди них точно найдёте ту самую.

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Маска для волос Hydro Liquid Silk Treatment, Hadat Cosmetics

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С этой маской вы уже знакомы, если по вечерам с удовольствием листаете короткие видео в соцсетях. Пришло время продолжить общение, но уже в реальной жизни. Микс экстракта алоэ, масел макадамии и арганы делает волосы шелковистыми, эластичными и блестящими. Из-за насыщенной текстуры расход совсем небольшой, так что хватит надолго.

Маска Vitamino Color Spectrum, L’Oreal Professionnel

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Спасение окрашенных волос — дело рук домашнего ухода, потому что на постоянные походы по салонам времени и средств не напасешься. Маска с ресвератролом, антиоксидантом из ягод винограда, как раз создана для такого случая. Намазать раз в неделю, выдержать минуту, смыть — вот и вся мудрость!

Маска для волос «Восстанавливающая», Л’Окситан

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Дягиль, иланг-иланг, сладкий апельсин, лаванда и герань — эфирные масла 5 растений в маске создают особенную парфюмерную композицию, которая сразу ставит банку с маской в категорию «использовать в дни полноценного бьюти-спа». Внутри есть комплекс овсяных аминокислот для восстановления, а вот силиконов — нет.

Ультрапитательная маска для волос Nourishment, Phyto

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На связи масло жожоба и экстракт белой мальвы. В составе маски они работают в качестве агентов-спасателей от экстремальной сухости. Использовать нужно совсем небольшое количество, чтобы не утяжелить волосы, поэтому банки хватит надолго.

Маска-бальзам для роста и против выпадения волос «Ирис», Anna Sharova

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Беда не приходит одна, а повреждение волос редко не сопровождается их выпадением. Внутри маски есть эфир ванили, который прицельно доставляет питательные вещества к волосяным луковицам и стимулирует приток крови. Это помогает волосам расти активнее.

Маска для сухих и повреждённых волос, Mone Professional

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Сухие волосы с видимыми следами повреждений? Окей, проблема решаема. В банке есть классические активы для восстановления — аргановое масло, масло ши и аминокислоты. Добавят блеска и превентивно защитят от обезвоживания.

Экспресс-маска, реконструирующая поверхность волос Kera-Solutions, Vichy

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Оживить мёртвое под силу не только волшебникам, но и этой маске. Комплекс прокератина, винная кислота и витамин В5 заполняют микроповреждения в кутикуле волосков, чтобы не только обеспечить поверхностный блеск, но и поддержать общее здоровье волос изнутри. Бонус: с этой маской причёска останется гладкой и без лишнего пуха даже в условиях высокой влажности.

Маска-концентрат Total Miracle, JKeratin

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Если времени мало, а результат нужен как можно скорее, хватайтесь за продукты из категории «намазать одно средство вместо десяти». Эта маска заменит и бальзам, и несмывашку, и антистатик — понадобится всего 15 минут. В подарок оставит нежный шлейф аромата табака и ванили.

Восстанавливающая маска для волос, Eden

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Помните про крапивные ополаскивания волос из детства? Старшее поколение не зря их так любит: экстракт крапивы придаёт прядям глянцевый блеск, как в лучших роликах из рекомендаций в соцсетях. В этой маске крапиву дополнили тысячелистником и провитамином В5, чтобы обеспечить комплексное восстановление.

Маска Yellow Miracle Treatment, Egg Planet

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Про крапивные ополаскивания вспомнили, а как насчёт домашних яичных масок? Выбираем не рисковать и использовать реально эффективные достижения косметической промышленности: готовую маску с экстрактом желтка. Она обеспечит питание на максималках и подарит волосам здоровый блеск.

Увлажняющая маска-водоросли, «Кудрявый метод»

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Кудрявые, внимание-внимание! Если вы ещё не пробовали укладывать свои волны и кудри по правилам «кудрявого метода», пришло время. Маска-водоросли в этом поможет. Она интенсивно питает, поэтому завиток станет более упругим и не развалится во время сушки.

Питательная маска для волос Argan Gold Treatment, Confume

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Душа просит роскоши? Берём маску с золотом. Вместе с гидролизованным коллагеном дуэт устроит тотальное преображение — волосы станут мягче и напитаннее. А масло арганы ещё и решит вопрос секущихся кончиков.

Маска для восстановления структуры волос Bio Keratin, Mastesta

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Маску особенно оценят обладатели прямых волос, вдвойне — те, кто регулярно пользуются утюжками. Справиться с последствиями от горячих укладок поможет биомиметический кератин в составе: он встраивается в структуру повреждённого волоса и восстанавливает его поверхность.

Реанимирующая маска для волос «SOS Восстановление», Garnier Fructis

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Бессмертная классика, попадавшая в каждую бьюти-корзину хоть раз в жизни. А потому — проверенная. В ней есть кератин и масло марулы, которые проникают глубоко в кутикулу волоса и обеспечивают видимый эффект после первого применения.

Интенсивно восстанавливающая маска для волос, Elizabeta Zefi

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Благодаря протеинам пшеницы и экстракту водорослей маска не только даст хороший результат с точки зрения визуального восстановления, но и поможет увлажнить даже очень сухие волосы. А ещё она подойдёт блондинкам, которые нуждаются в регулярной заботе об осветлённой длине.

Интенсивно питающая бальзам-маска для волос, Ilona Lunden

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Находка для окрашенных волос. Часто восстанавливающие средства вымывают пигмент, поэтому тонировка быстро утекает в слив ванной. Здесь антиоксиданты защищают цвет, а аминокислоты работают на эластичность и прочность прядей.