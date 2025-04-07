«Просто ужас». О внешности 72-летнего Микки Рурка высказались в Сети

Внешность американского актера, сценариста и профессионального боксера Микки Рурка на новом фото описали в сети фразой «тяжело смотреть». На его публикацию в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) обратило внимание издание Daily Mail.

Артист продемонстрировал сделанный в Лондоне снимок, где позировал во время ужина со своим тренером и другом Лиамом Воном и его братом. 72-летний Рурк предстал перед камерой в коричневом пиджаке и голубых джинсах. В то же время он надел на шею несколько цепочек с кулонами.

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Читатели издания высказались о кадрах в комментариях.

«Просто ужас. Тяжело смотреть», «По-моему, такая зависимость от хирургии говорит о проблемах с психическим здоровьем», «Позор, что он испортил свою внешность», «Выглядит как монстр», «Мне нравится Рурк, ему все равно, что о нем говорят люди. Да, он выглядит ужасно, но если он счастлив, то что с того?», «Был таким красивым...», «Не могу поверить, что когда-то он был привлекательным», — заявили юзеры.

Ранее в апреле внешность американского актера Джейсона Момоа на новых фото описали в сети словами «толстый пьяница на стероидах».