Певица Бейонсе показала фигуру в платье с глубоким декольте

Певица и бизнесвумен Бейонсе продемонстрировала фигуру в платье с экстремальным декольте. Поп-исполнительница опубликовала видео в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

43-летняя Бейонсе снялась в рекламном ролике собственного бренда по уходу за волосами Cécred. Певица предстала перед камерой в черном платье с длинными рукавами и глубоким декольте, которое было украшено стразами и бусинами. Поп-исполнительница также надела массивные серьги и золотое кольцо. Знаменитость позировала с уложенными волосами в локоны и макияжем с блестящими тенями, черными стрелками и блеском для губ.

© Газета.Ru

В феврале Бейонсе выложила фото, где предстала перед камерой в золотом пеньюаре и длинных перчатках в тон. Тело и лицо певицы были покрыты золотой краской. Артистка также надела массивное кольцо и серьги. Исполнительница позировала с распущенными волосами и макияжем с коричневыми тенями. Знаменитость рекламировала новый парфюм Cé Lumière собственного бренда.

Позже Бейонсе снялась в белом шелковом макси-платье с вырезом до бедра и декольте. Певица дополнила образ массивными блестящими серьгами. Поп-исполнительница предстала перед камерой с уложенными волосами и макияжем с черными стрелками, серебристыми тенями и матовой помадой.