Пластический хирург назвал самые щадящие методики коррекции лица и тела

Сегодня многие уже не переживают по поводу своего возраста. Однако с годами цифра в паспорте непременно берет верх, и решение притормозить время с помощью пластической хирургии приходит само собой. Как сделать правильный выбор, какой будет эффект и как долго продлится результат, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Александр Катков.

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По мнению специалиста, нет уникального набора методик пластической хирургии, который подошел бы всем. Только консультация опытного практикующего хирурга может служить отправной точкой вашего дальнейшего омоложения.

Не стоит торопиться и делать все и сразу — возможно, для достижения нужного результата вам нужно будет поправить одну зону, а может, придется комбинировать несколько методик, — предупредил пластический хирург.

Омоложение лица

Перед пластическими операциями на лице пациентов больше всего интересуют вопросы пролонгации результата и то, насколько натуральным будет омоложение. Выглядеть максимально естественно при полном сохранении индивидуальности — это сегодняшний тренд эстетической медицины. И методики, которые позволяют достичь такого результата, пользуются большим спросом, пояснил Катков.

Бесспорным флагманом среди них является спейслифтинг. Эта малоинвазивная операция без рисков и в короткий срок избавляет пациентов от неприятных возрастных изменений.

Со временем мягкие ткани смещаются вниз, образуя пространства, которые являются проекцией возрастных изменений лица. Именно устранение этих пространств является основой спейслифтинга, — пояснил врач. — Во время операции эти пространства устраняются, ткани перемещаются в более высокое положение. Это позволяет вернуть лицу его первоначальную форму, восстановить утраченный объем и создать гармоничную, естественную внешность. Надо сказать, что пространства не содержат ни нервов, ни сосудов, операция безопасна, лицо получается естественным, облик — гармоничным.

Реабилитация после спейслифтинга очень быстрая, синяков после операции не бывает, а отеки минимальны, добавил врач.

Спейслифтинг можно совмещать с блефаропластикой, платизмопластикой, липофилингом, эндоскопической подтяжкой лба и висков. Персональное комбо должен подобрать пластический хирург.

Ринопластика

Одной из самых популярных пластических операций была и остается ринопластика. Катков отмечает, что редко встречаются пациенты, полностью довольные размером и формой своего носа, кроме того, с возрастом заметно опускается его кончик, что тоже добавляет возраста. Но отважиться на ринопластику готовы не все, пациентов пугает травматичность операции и продолжительный процесс восстановления.

Надо забыть о дедовских методах и своих страхах и соглашаться на пьезоринопластику, — уверен собеседник «ВМ». — Современная пьезоринопластика предполагает деликатное и бережное воздействие на костную ткань ультразвуковыми волнами. При этом не повреждаются окружающие мягкие ткани, сосуды и нервные окончания. Продолжительность операции сокращается, отеков и синяков нет, восстановление идет быстро — сплошные плюсы.

Блефаропластика

Ничто так не выдает возраст, как глаза. Морщины, отеки, лишняя кожа вокруг глаз делают взгляд тяжелым и добавляют возраста.

Царица эстетической хирургии — блефаропластика — не зря считается самой популярной пластической операцией. При минимальных манипуляциях и за короткий срок пациенты получают настоящий вау-эффект, — утверждает врач.

Современная блефаропластика предполагает сохранение и перераспределение мягких тканей, омоложение и гармонизацию всей периорбитальной области. В зависимости от показаний врач предлагает нижнюю, верхнюю или круговую блефаропластику. При желании можно изменить и форму век или разрез глаз.

Коррекция форм и объемов

Пациенты, впечатленные результатом омоложения лица, в большинстве случаев возвращаются за преображением тела.

Грудь может потерять объем и форму после грудного вскармливания, вследствие возрастных изменений или изменения веса. Современная эндоскопическая техника позволяет сегодня сделать операцию по увеличению груди максимально комфортной.

Это самый безопасный и единственный метод без послеоперационных рубцов на молочной железе. Доступ осуществляется через подмышечную впадину и находится в отдалении от молочной железы. Молочная железа не травмируется, в отличие от других видов доступов. Это малотравматичный, щадящий метод увеличения груди. Сохраняет целостность молочной железы, чувствительность ареолы и сосков, — пояснил Катков.

Объемы тела можно скорректировать с помощью несложных пластических методик. Избавиться от лишнего жира на боках и талии, диастаза живота поможет липосакция и эндоскопическая абдоминопластика. А липофилинг смоделирует красивые очертания тела, перераспределив жировую ткань в нужные места, добавил собеседник «ВМ».

Качественный результат любой пластики, как и любого другого операционного вмешательства — это многоступенчатый процесс, который начинается с консультации хирурга, за которой следует тщательное обследование. Только после этого можно говорить о конкретных операционных манипуляциях, которые будут эффективны в вашем конкретном случае. И, конечно же, в процессе восстановления четкое следование рекомендациям врача дает прекрасный эффект, который останется с вами на долгие годы, заключил врач.

Тренды на очевидное изменение своей внешности у хирургов уходят в прошлое, одинаковые лица больше не в моде. Теперь акцент в бьюти-сфере сделан на омоложение и раскрытие индивидуальности. Это явление получило название «имиджевая пластика». Ее смысл в том, чтобы сгладить эстетические нюансы внешности и подчеркнуть индивидуальную красоту. Какие операции наиболее популярны в данном направлении, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Любовь Гауэр.