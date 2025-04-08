Пластический хирург назвал самые щадящие методики коррекции лица и тела

Пластический хирург Катков назвал самые щадящие методики коррекции лица и тела
Сегодня многие уже не переживают по поводу своего возраста. Однако с годами цифра в паспорте непременно берет верх, и решение притормозить время с помощью пластической хирургии приходит само собой. Как сделать правильный выбор, какой будет эффект и как долго продлится результат, рассказал «Вечерней Москве» пластический хирург Александр Катков.
По мнению специалиста, нет уникального набора методик пластической хирургии, который подошел бы всем. Только консультация опытного практикующего хирурга может служить отправной точкой вашего дальнейшего омоложения.
Не стоит торопиться и делать все и сразу — возможно, для достижения нужного результата вам нужно будет поправить одну зону, а может, придется комбинировать несколько методик, — предупредил пластический хирург.
Омоложение лица
Перед пластическими операциями на лице пациентов больше всего интересуют вопросы пролонгации результата и то, насколько натуральным будет омоложение. Выглядеть максимально естественно при полном сохранении индивидуальности — это сегодняшний тренд эстетической медицины. И методики, которые позволяют достичь такого результата, пользуются большим спросом, пояснил Катков.
Бесспорным флагманом среди них является спейслифтинг. Эта малоинвазивная операция без рисков и в короткий срок избавляет пациентов от неприятных возрастных изменений.
Со временем мягкие ткани смещаются вниз, образуя пространства, которые являются проекцией возрастных изменений лица. Именно устранение этих пространств является основой спейслифтинга, — пояснил врач. — Во время операции эти пространства устраняются, ткани перемещаются в более высокое положение. Это позволяет вернуть лицу его первоначальную форму, восстановить утраченный объем и создать гармоничную, естественную внешность. Надо сказать, что пространства не содержат ни нервов, ни сосудов, операция безопасна, лицо получается естественным, облик — гармоничным.
Реабилитация после спейслифтинга очень быстрая, синяков после операции не бывает, а отеки минимальны, добавил врач.
Спейслифтинг можно совмещать с блефаропластикой, платизмопластикой, липофилингом, эндоскопической подтяжкой лба и висков. Персональное комбо должен подобрать пластический хирург.
Ринопластика
Одной из самых популярных пластических операций была и остается ринопластика. Катков отмечает, что редко встречаются пациенты, полностью довольные размером и формой своего носа, кроме того, с возрастом заметно опускается его кончик, что тоже добавляет возраста. Но отважиться на ринопластику готовы не все, пациентов пугает травматичность операции и продолжительный процесс восстановления.
Надо забыть о дедовских методах и своих страхах и соглашаться на пьезоринопластику, — уверен собеседник «ВМ». — Современная пьезоринопластика предполагает деликатное и бережное воздействие на костную ткань ультразвуковыми волнами. При этом не повреждаются окружающие мягкие ткани, сосуды и нервные окончания. Продолжительность операции сокращается, отеков и синяков нет, восстановление идет быстро — сплошные плюсы.
Блефаропластика
Ничто так не выдает возраст, как глаза. Морщины, отеки, лишняя кожа вокруг глаз делают взгляд тяжелым и добавляют возраста.
Царица эстетической хирургии — блефаропластика — не зря считается самой популярной пластической операцией. При минимальных манипуляциях и за короткий срок пациенты получают настоящий вау-эффект, — утверждает врач.
Современная блефаропластика предполагает сохранение и перераспределение мягких тканей, омоложение и гармонизацию всей периорбитальной области. В зависимости от показаний врач предлагает нижнюю, верхнюю или круговую блефаропластику. При желании можно изменить и форму век или разрез глаз.
Коррекция форм и объемов
Пациенты, впечатленные результатом омоложения лица, в большинстве случаев возвращаются за преображением тела.
Грудь может потерять объем и форму после грудного вскармливания, вследствие возрастных изменений или изменения веса. Современная эндоскопическая техника позволяет сегодня сделать операцию по увеличению груди максимально комфортной.
Это самый безопасный и единственный метод без послеоперационных рубцов на молочной железе. Доступ осуществляется через подмышечную впадину и находится в отдалении от молочной железы. Молочная железа не травмируется, в отличие от других видов доступов. Это малотравматичный, щадящий метод увеличения груди. Сохраняет целостность молочной железы, чувствительность ареолы и сосков, — пояснил Катков.
Объемы тела можно скорректировать с помощью несложных пластических методик. Избавиться от лишнего жира на боках и талии, диастаза живота поможет липосакция и эндоскопическая абдоминопластика. А липофилинг смоделирует красивые очертания тела, перераспределив жировую ткань в нужные места, добавил собеседник «ВМ».
Качественный результат любой пластики, как и любого другого операционного вмешательства — это многоступенчатый процесс, который начинается с консультации хирурга, за которой следует тщательное обследование. Только после этого можно говорить о конкретных операционных манипуляциях, которые будут эффективны в вашем конкретном случае. И, конечно же, в процессе восстановления четкое следование рекомендациям врача дает прекрасный эффект, который останется с вами на долгие годы, заключил врач.
Тренды на очевидное изменение своей внешности у хирургов уходят в прошлое, одинаковые лица больше не в моде. Теперь акцент в бьюти-сфере сделан на омоложение и раскрытие индивидуальности. Это явление получило название «имиджевая пластика». Ее смысл в том, чтобы сгладить эстетические нюансы внешности и подчеркнуть индивидуальную красоту. Какие операции наиболее популярны в данном направлении, рассказала «Вечерней Москве» пластический хирург Любовь Гауэр.