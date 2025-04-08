Антиполлюант-косметика: как она защищает кожу от старения

Смог, выхлопные газы, тяжелые металлы и тонкодисперсная пыль каждый день оседают на коже, нарушая ее барьер, вызывая воспаления, пигментацию и преждевременное старение. Именно с этими проблемами работает антиполлюант-косметика — уход нового поколения, созданный для жизни в городе. Подробнее — в материале «‎Рамблера».

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Что такое антиполлюант-косметика?

Антиполлюант-косметика — это не официальная категория в косметологической классификации, а маркетингово-экспертный термин, которым производители и специалисты обозначают средства, направленные на защиту кожи от агрессивного воздействия окружающей среды, особенно загрязненного воздуха. Это не SPF и не просто очищающие продукты. Антиполлюант-уход создает на коже невидимую пленку, которая препятствует проникновению частиц загрязнений, при этом позволяет коже дышать. А также укрепляет ее естественные защитные механизмы.

Что входит в состав антиполлюантов?

антиоксиданты (витамин С, Е, феруловая кислота и т. д.) — защищают от оксидативного стресса,

фильтрующие полисахариды или силиконы — создают на коже барьер от загрязнений,

увлажняющие компоненты — снижают чувствительность кожи,

адаптогены и экстракты растений — помогают коже справляться со стрессом.

Современные тональные основы и праймеры тоже могут содержать антиполлюант-фильтры. Ищите в составе Urban Protection Complex, Anti-Pollution Shield, экстракты брокколи, как источник сульфорафана, или каолин как адсорбент.

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Кому точно нужна антиполлюант-косметика?

жителям крупных городов и промышленных регионов,

людям с чувствительной и реактивной кожей,

тем, кто проводит много времени на улице, особенно вблизи дорог,

клиентам после профессионального очищения или косметологических процедур,

всем в период высокой солнечной активности и смога.

Как загрязненный воздух влияет на кожу?

Современное исследование PubMed Central подтверждает: частицы PM2.5, образующиеся при сгорании топлива и промышленных выбросах, способны проникать в кожу, вызывать окислительный стресс и разрушать коллаген. Это ускоряет появление морщин, провоцирует угревые высыпания, покраснения и гиперпигментацию.

Как встроить антиполлюант-уход в рутину?

Очищение: двухэтапное, обязательно с мягкими ПАВами — чтобы не травмировать барьер; Тонизация: с увлажняющими и антиоксидантными компонентами; Сыворотка: основной блок защиты — ищем в составе антиоксиданты и антиполлюант-комплексы; Крем с барьерными свойствами: иногда с эффектом невидимой вуали; SPF — обязательно: фото- и поллюант-стресс идут рука об руку.

Вывод: антиполлюанты — это не маркетинг, а необходимая протекция от городской среды. Это косметика, которая не только ухаживает, но и защищает. Особенно если ваша кожа «подустала» от большого города, антиполлюанты могут стать вашими новыми союзниками в бьюти-рутине.

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