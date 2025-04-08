Бьянка похвасталась результатами операции по уменьшению груди

В конце марта Бьянка решилась на очередную пластическую операцию — певица захотела уменьшить грудь с шестого размера. По её словам, собственная грудь визуально вполне устраивала, но слишком большой бюст доставлял неудобства. Манипуляции со своей внешностью Бьянка сделала как раз перед поездкой на Сейшелы, где сейчас артистка отдыхает и наслаждается своим отпуском. Конечно же, без пляжного контента не обошлось.

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Своими свежими публикациями Бьянка не только задела за живое своих соотечественников, которых на днях застала врасплох непогода, но и показала результаты пластической операции.

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Напомним, как выглядела певица до пластики.

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Напомним, ещё в прошлом году Бьянка с помощью пластической хирургии привела себя в форму и избавилась от нежелательных килограммов. Она не раз признавалась, что прежний вес доставлял ей дискомфорт. Сперва певица поправилась из-за гормонального сбоя, а потом сказался отдых на Бали, Пхукете и во Вьетнаме, где Бьянка не отказывала себе в гастрономических удовольствиях. Тогда-то артистка и поправилась до 90 килограммов. После пластики она рассказала, что процедура обошлась ей в немалую сумму — около трёх миллионов рублей.