Эмили Ратаковски снялась в экстремально коротком платье

Американская фотомодель Эмили Ратаковски снялась в откровенном виде и показа снимок фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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33-летняя манекенщица поделилась фото, на котором она запечатлена в кровати с белыми подушками. На ней облегающее и экстремально короткое платье розового цвета, которое демонстрирует ее нижнее белье. В то же время на размещенном кадре видно, как сквозь полупрозрачную ткань изделия просвечивает обнаженная грудь знаменитости.

© Соцсети

Кроме того, можно заметить, что визажисты сделали для образа звезды макияж глаз в стиле smoky eyes и нанесли на губы сияющую нюдовую помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы в кудри.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски в откровенном образе снялась для турецкой версии журнала Vogue.