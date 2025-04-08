Сестра Бьянки Цензори показала фото топлес

Младшая сестра австралийского дизайнера Бьянки Цензори Анджелина показала фото топлес. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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20-летняя девушка позировала на размещенном кадре в длинной черной юбке с белым вышитым цветком. При этом она отказалась от бюстгальтера, демонстрируя обнаженную спину.

Родственница звезды собрала волосы в пучок и надела тонкую цепочку серебряного цвета. На снимке видно, что она лежит на кровати спиной к камере.

© Соцсети

В феврале сестра Бьянки Цензори появилась на публике в худи с надписью на русском языке. Папарацци запечатлели девушку во время прогулки по улицам Мельбурна, Австралия.