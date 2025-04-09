Французский маникюр Дженнифер Лопес стал новым трендом

Дженнифер Лопес снова доказывает, что умеет сочетать роскошь и утонченность. На премьере бродвейской постановки «Спокойной ночи и удачи» 4 апреля 2025 года она появилась с едва заметным микро-французским маникюром, который стал идеальным дополнением к ее элегантному образу. Этот стиль, созданный nail-мастером Эль Герштейн, выделяется своей деликатностью и минимализмом. Рассказываем, как повторить этот изысканный дизайн и почему Лопес так любит французский маникюр.

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Образ на красной дорожке

На черно-белом мероприятии в театре Winter Garden Лопес блистала в черном бархатном платье от Saiid Kobeisy с глубоким вырезом и съемным плащом из белой тафты. Этот наряд сложно назвать скромным, но актриса уравновесила его классическими аксессуарами: винтажным ониксово-бриллиантовым колье от Van Cleef & Arpels и серьгами от Boucheron. Волосы с легкой волной добавили образу непринужденности, а макияж с дымчатыми тенями и глянцевыми розово-нюдовыми губами подчеркнул торжественность вечера. Однако настоящей изюминкой стали ее ногти.

© globallookpress

Что такое микро-французский маникюр?

Маникюр Лопес — это утонченная версия тренда «мыльных ногтей» (soap nails), который отличается чистотой и естественностью. Эль Герштейн использовала полупрозрачный гель-лак Aprés Nail в оттенке «I Vow to You» как базу, а затем нанесла тончайшую линию оттенка «Baby’s Breath» вдоль кончиков овальных ногтей. Этот микро-французский дизайн настолько деликатен, что его можно пропустить с первого взгляда, но именно в этой сдержанности и кроется его шарм. Он идеально вписался в образ, не отвлекая внимания от наряда и аксессуаров.

Почему это работает?

Микро-французский маникюр — это свежий взгляд на классику. В отличие от традиционного дизайна с яркими белыми кончиками, здесь акцент сделан на минимализме. Такой стиль подходит для любого случая: от повседневной жизни до выхода в свет. Лопес, чьи ногти всегда в центре внимания, выбрала этот вариант, чтобы подчеркнуть элегантность без лишней вычурности. Овальная форма ногтей добавила мягкости, а нейтральные тона гармонировали с ее макияжем и украшениями.

Любовь к французскому маникюру

Дженнифер Лопес — давняя поклонница французского маникюра, который она адаптирует под разные сезоны и настроения. В мае прошлого года она удивила летним вариантом с прозрачными кончиками, а осенью вернулась к классике с толстыми бежевыми линиями на миндалевидных ногтях. Ее эксперименты показывают, что этот стиль бесконечно вариативен. Микро-французский маникюр — лишь очередное доказательство того, как Лопес умеет переосмысливать тренды, сохраняя свою индивидуальность.

Как повторить дома?

Если вы вдохновились образом Лопес, вот простой план. Вам понадобится полупрозрачный базовый лак (например, нюдовый или светло-розовый) и белый или кремовый оттенок для кончиков. Сначала нанесите базу в один-два слоя, чтобы ногти выглядели естественно. Затем тонкой кистью аккуратно проведите линию вдоль края ногтя — чем тоньше, тем лучше. Завершите прозрачным топом для глянца. Если точность не ваш конек, обратитесь к мастеру — такой дизайн требует уверенной руки.

Почему это тренд?

«Мыльные ногти» и их вариации, вроде микро-французского маникюра, набирают популярность благодаря своей универсальности. Они выглядят ухоженно, но не кричаще, что идеально для тех, кто ценит сдержанную эстетику. Лопес, выбрав этот стиль для премьеры, показала, как минимализм может быть роскошным. Ее маникюр стал не просто деталью, а частью истории, которую она рассказала своим образом.