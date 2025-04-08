Весенние средства и способы для борьбы с шелушением кожи

Так прекрасно снять надоевшие за холодные месяца слои одежды и открыть себя миру — прекрасной и обновленной. Но после месяцев холода, сухого воздуха и нехватки солнца кожа часто становится тусклой, обезвоженной и начинает шелушиться. И весной, когда температура меняется, а организм перестраивается, эта проблема может усугубиться. Почему это происходит, и как помочь коже адаптироваться к новому сезону? Разбираемся вместе с косметологом Лианой Давыдовой.

Почему весной кожа начинает шелушиться

Причин, как водится, сразу несколько. Весной воздух становится теплее, но ветер и ночные похолодания продолжают сушить кожу. Контраст температур ослабляет естественный защитный барьер, вызывая шелушение.

«В отапливаемых помещениях зимой кожа неизбежно теряет влагу, но весной она еще не успевает восстановиться. В результате — сухость и ощущение стянутости. Кстати, с приходом тепла кожа начинает вырабатывать больше кожного сала. Если ее барьер нарушен, то жир не удерживает влагу, а скатывается на поверхности, создавая иллюзию увлажненности. Прибавим, что после зимы организм испытывает нехватку витаминов A, E и B, отвечающих за здоровье кожи. Без них она теряет эластичность и начинает шелушиться», — объясняет косметолог.

Добавьте мягкое отшелушивание

Весной покровам важно избавиться от сухих клеток, но не повредить защитный барьер. Вместо агрессивных скрабов выбирайте ферментативные или кислотные пилинги (молочная, миндальная, полигидроксикислоты). Они растворяют ороговевшие частицы и помогают коже обновляться. Используйте и× 1–2 раза в неделю.

Увлажняйте не только снаружи, но и изнутри

Важно не только наносить увлажняющий крем, но и пить больше воды. Включите в рацион продукты с омега−3 (авокадо, орехи, рыба) и добавьте витаминные комплексы. Хороший крем работает только в сочетании с правильным питанием.

Используйте успокаивающие и регенерирующие средства

«Весной коже нужны компоненты, которые укрепляют защитный барьер. Отлично подойдут кремы и сыворотки с церамидами, ниацинамидом, пантенолом, экстрактом центеллы. Они снимают раздражение и удерживают влагу в коже», — подчеркивает эксперт.

Выбирайте средства с легкой текстурой, но насыщенным составом

Плотные зимние кремы весной могут перегружать кожу, но и легкие гелевые средства не всегда дают нужное питание. Оптимальный вариант — эмульсии или флюиды с гиалуроновой кислотой, скваланом, маслами в микродозах. Они увлажняют, но не оставляют жирной пленки.

Обязательно защищайте кожу от солнца

Весной солнце становится активнее, но кожа после зимы еще не готова к нему. Ультрафиолет разрушает липидный барьер и усугубляет сухость. Используйте SPF 30–50 даже в пасмурные дни, чтобы избежать не только шелушения, но и раннего старения.