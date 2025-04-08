Как вписать красный цвет в модный образ этой весной

Красный — цвет страсти, силы и энергии. Он мгновенно притягивает взгляды и способен оживить любой образ. Этой весной он выходит на первый план, но носить его так, чтобы выглядеть элегантно и стильно, а не вызывающе, — целое искусство. Как правильно сочетать этот мощный цвет в повседневных и вечерних образах? Давайте разберемся вместе со стилистом Машей Ведерниковой.

Начните с одного акцента

Если красный кажется вам слишком смелым, начните с небольших деталей. Красная сумка, лодочки, ремень или шелковый шарф моментально сделают образ эффектным, но не перегруженным. Отличный вариант — яркая помада в красном оттенке, особенно если остальной образ выдержан в сдержанных тонах.

«Если у вас нейтральный базовый гардероб (черный, серый, бежевый, белый), красные аксессуары станут настоящим спасением — они добавят образу энергии и современности. Кроме того, такое сочетание всегда уместно», — объясняет эксперт.

Красный тотал-лук: сдержанная дерзость

Полностью красный наряд — это смело, но если выбрать правильный крой и минималистичные аксессуары, он будет выглядеть изысканно. Например, брючный костюм в алом цвете с белыми или черными лодочками — это заявка на стиль. А красное платье-футляр с нейтральными украшениями — беспроигрышный вариант для вечернего выхода.

«Если вам вдруг покажется, что тотал-лук в красном слишком кричащий, выбирайте разные фактуры — это сделает образ глубже и интереснее. Например, сочетайте матовую ткань с атласом или кожей», — предлагает стилист.

С чем сочетать красный, чтобы не перегружать образ

Красный, как мы уже говорили, хорошо сочетается с нейтральными цветами. Если же хотите добавить свежести, попробуйте микс с мятным, лавандовым или небесно-голубым — такие комбинации выглядят нежно и нестандартно.

Интересный прием — сочетать красный с животным принтом. Например, леопардовые лодочки с красным платьем или пальто. Главное — не переборщить, пусть принт будет в одной детали.

Красный в верхней одежде — модно и практично

Красный тренч или жакет этой весной — главный модный прием. Он оживит даже самый базовый гардероб и поднимет настроение. Красное пальто особенно эффектно смотрится с джинсами, белыми футболками и минималистичной обувью.

Если вам некомфортно в насыщенном алом, выбирайте более приглушенные оттенки — бордо, кирпичный, клюквенный. Они смотрятся более сдержанно, но сохраняют всю глубину красного.

Как носить красный, чтобы выглядеть дорого

Красный цвет сам по себе привлекает внимание, поэтому очень важны детали. Уделите внимание качеству ткани — дешево выглядят слишком тонкие или блестящие материалы. Красный лучше всего смотрится в плотных, матовых фактурах: шерсть, лен, деним, кожа.

Выбирайте минималистичные украшения, если надеваете красное. Лаконичное золото или серьги-гвоздики из жемчуга подчеркнут благородство цвета и не создадут лишнего акцента.

Внимание — на ноги

Красные колготки — это смелый, но невероятно стильный акцент, который добавит образу энергии. Чтобы выглядеть гармонично, сочетайте их с базовыми оттенками: черным, белым, бежевым или серым. Эффектный вариант — с мини-юбкой или платьем в нейтральных цветах, дополнив образ обувью в тон колготок или классическими лодочками.

Если хотите приглушить яркость, выбирайте бордовые или винные оттенки вместо алого. Для стильного городского образа попробуйте носить их с оверсайз-пиджаком, короткими шортами и массивной обувью, создавая баланс между дерзостью и элегантностью.