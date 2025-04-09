Хейли Бибер рассказала, от чего отказалась после рождения сына

Хейли Бибер отказалась от любых манипуляций с волосами после рождения ребёнка. Об этом сама модель рассказала в TikTok под роликом своей фанатки, которая похвалила её причёску. Девушка, совсем недавно ставшая мамой, опубликовала фотографию супруги Джастина Бибера и прокомментировала её следующим образом:

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«Хейли заставляет меня хотеть подстричься. Но я просто знаю, что если я подстригусь, то буду выглядеть не так, как она с короткими волосами. Я буду выглядеть ужасно».

Хейли не прошла мимо публикации и оставила трогательный комплимент. Она заметила, что девушка выглядит прекрасно. Однако, опираясь, вероятно, на собственный опыт, добавила:

«Давай возьмёмся за руки и договоримся не принимать никаких серьёзных решений по поводу волос после родов! Лично я даю себе как минимум год».

В августе этого года малышу Джеку Блюзу Биберу исполнится один год. Не удивимся, если после этого Хейли начнёт радовать поклонников разнообразием причёсок. А пока будем наслаждаться её натуральным цветом волос, который она вернула после нескольких лет блонда. В последние месяцы девушка экспериментировала разве что с париками — как, например, на Хэллоуин, когда нарядилась в героиню мультфильма «Ким Пять-с-плюсом».