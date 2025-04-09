Пользователи Сети не узнали Микки Рурка после очередной пластики лица

Актер выступил с горестным признанием

72-летний Микки Рурк признался, что сам загубил свою карьеру своим скверным характером. Актера не зовут на новые роли именно из-за его непотребного поведения. В разговоре с The Sun звезда «Рестлера» заявил, что из-за вспыльчивого нрава сам спустил свое кинобудущее «в унитаз». «Есть режиссеры, с которыми я хочу работать, и хочу, чтобы они не боялись меня и доверяли мне такому, какой я есть сегодня, а не моей репутаци. Я совершил много ошибок, и мне некого винить в том, что мой корабль тонет, кроме себя самого», — сказал он. Напомним, популярность артиста пошла на спад еще в 90-е, после выхода на экраны сразу нескольких провальных картин с его участием («Другие девять с половиной недель», «Пуля», «Последний ковбой»). Рурк позднее признавался, что сыграл в низкопробных лентах только из-за гонорара. Удар по самолюбию артиста был настолько сильным, что он впал в глубокую депрессию и стал прикладываться к бутылке. Коллеги по киноиндустрии с тревогой наблюдали, как один из самых талантливых артистов, секс-символ стремительно себя разрушал. Мало того, он частенько ввязывался в скандалы, заполучив дурную славу в Голливуде. Падение Рурка продолжилось после многочисленных пластических операций на лице. Микки пошел к хирургам не ради омоложения, а дабы исправить последствия тренировок и соревнований на ринге. Несколько раз бои оканчивались для актера очень травматично, в том числе и переломами носа. Но актеру жутко не повезло. «Я просто обратился не к тому парню», — говорил он о горе-хирурге, который попросту его изуродовал. К слову, пугающая внешность Рурка тоже могла поставить крест на его карьере. С нынешним лицом ему можно играть разве что в триллерах и хоррорах.