Есть модели верхней одежды, которые не теряют актуальности из сезона в сезон. Весной к ним снова стоит присмотреться.

Одной из самых универсальных и стильных остается кожаная куртка-косуха. Если выбрать свободный, но не оверсайз крой, она будет актуальна не один сезон. Также стоит вспомнить тренч, который несмотря на критику бежевых моделей, продолжает оставаться классикой. Особенно популярны тренчи свободного кроя длиной до середины икры и ниже.

Какие принты будут в тренде в 2025 году

Не теряет своей актуальности и бомбер, если выбрать его в правильной длине и объеме. Пальто прямого кроя или в стиле халата также идеально подходит для весны, особенно если оно длиной до середины икры и свободного кроя.

Подробнее об остальных трендах этого года рассказала в своем видео стилист @style_support.