Названы самые модные купальники на лето

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали самые модные купальники на лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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По словам журналистов, наиболее популярными вновь окажутся данные предметы гардероба с леопардовым принтом. Так, подобные изделия представили многие модные дома и дизайнеры. Среди них — бренды Tom Ford, Dolce & Gabbana и марка южноафриканской супермодели Кэндис Свейнпол Tropic Of C.

При этом отмечается, что актуальны будут различные фасоны купальников с указанным анималистическим узором: слитные варианты, бикини и модели в стиле ретро.

В марте также были названы самые модные фасоны шортов на весну и лето 2025 года.