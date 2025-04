Какие женские стрижки с челкой будут в тренде в 2025 году

В 2025 году челка вновь становится ключевым элементом модных стрижек, ведь она позволяет экспериментировать над образом, кардинально не меняя прическу. От классических прямых до асимметричных и укороченных вариантов — она способна подчеркнуть индивидуальность и освежить привычный стиль. Самые красивые и трендовые женские стрижки с челкой — в материале «Ленты.ру».

© Lenta.ru

Стрижки с челкой на короткие волосы

Пикси

Пикси — стрижка с короткими волосами на затылке и объемом на макушке. Прическа подходит для девушек с круглым, сердцевидным или квадратным лицом.

Она зрительно удлиняет шею и подчеркивает область скул, а это визуально омолаживает.

Пикси подчеркивает черты лица и визуально делает тонкие волосы объемнее.

При такой стрижке лучше всего остановиться на прямой и длинной челке. Обычно ее укладывают набок наискосок. Сама процедура при этом не потребует много времени: достаточно нанести немного мусса или спрея для укладки на мокрые волосы, немного взъерошить их и высушить с помощью фена.

Со стрижкой пикси стало модным комбинировать и ультракороткую «детскую» челку, рассказала в беседе с «Лентой.ру» парикмахер Оксана Гагина. Именно с такой прической на красной ковровой дорожке премии «Золотой глобус» в 2025 году появилась американская актриса Эмма Стоун.

Бикси

Бикси — это своеобразный гибрид стрижек шегги и пикси. Главное отличие от последней заключается в том, что самые длинные пряди остаются на затылке и по бокам.

При такой стрижке челку тоже часто укладывают набок. Кроме того, сюда отлично вписывается челка-шторка — удлиненная челка с прямым пробором, которая обрамляет лицо с двух сторон.

Андеркат

Андеркат — стрижка, при которой волосы на висках и затылке стригут очень коротко или выбривают вовсе. На макушке и верхней части головы пряди могут быть любой длины. Чаще всего эту прическу дополняют удлиненной челкой.

Андеркат идеально подойдет женщинам с круглым и грушевидным типом лица. Стрижка визуально вытягивает лицо и делает его черты более утонченными.

Укладывать андеркат можно с помощью стайлинговых средств. Кроме того, длинная челка дает простор для фантазии: можно зачесывать ее набок, а можно вплести ее в косичку.

Укороченный боб

Боб — это стрижка, при которой волосы на макушке более длинные, а на затылке и боках — короткие. Боб может быть классическим, асимметричным или градуированным. Такая прическа подходит обладательницам прямых и кудрявых волос и хорошо смотрится на девушках с овальной, круглой или квадратной формах лица.

Особенно популярна эта прическа с ультракороткой челкой, которая едва достигает середины лба. Укладывать ее придется каждый день: например, с помощью фена и круглой расчески. Также ее можно вытягивать утюжком.

Короткая челка визуально вытягивает лицо.

Стрижки с челкой на средние и длинные волосы

Каре

Модный тренд 2025 года — каре с прямой челкой. При такой стрижке волосы одинаковой длины (например, до линии подбородка или до области ключиц) обрамляют лицо. Существует множество вариаций каре — классическое, удлиненное, асимметричное или, например, с рваными краями.

Стрижка подходит для большинства типов волос и форм лица, визуально удлиняя шею и подчеркивая скулы. Это идеальный вариант для тех, кто хочет придать волосам дополнительный объем.

Эту стрижку делают как с челкой, так и без нее. Сама челка может быть ровной и прямой, а может быть удлиненной, обрамляющей лицо.

Главная особенность каре: укладывать его нужно каждый день. Приручить волосы можно с помощью круглой щетки и фена, при желании пряди можно выпрямить утюжком или завить в небольшие локоны плойкой.

Шегги

Одна из самых популярных в 70-х годах стрижка в 2025-м снова входит в моду. Шегги — это многослойная стрижка с неровными прядями и филированными хаотичными концами, создающими эффект небрежности и естественности.

Как правило, челку при такой стрижке тоже филируют. Чаще всего мастера делают челку-арку: выстригают ее полукругом так, что основная длина достигает бровей, а боковые пряди обрамляют лицо и опускаются до уровня глаз или ниже. Также к этой стрижке отлично подходит челка-шторка.

Шегги хорошо смотрится на женщинах с круглым, сердцевидным или овальным типом лица. Кроме того, она идеально подходит для тонких волос, визуально добавляя им объем.

Укладывать шегги можно с помощью стайлингового спрея: достаточно нанести средство на чуть влажные волосы, опустить голову вниз и немного взъерошить пряди пальцами, а затем высушить феном. Челку при этом можно оставить прямой или уложить набок.

Каскад

В этом году продолжает набирать популярность еще одна стрижка с челкой средней длины. Каскад представляет собой многослойные плавные переходы между локонами, что визуально делает прическу объемнее.

Обратите внимание, что такая стрижка подходит как для прямых, так и для волнистых волос. Каскад хорошо будет смотреться на женщинах с круглой или квадратной формой лица, а челка добавит образу завершенный вид.

Уложить каскад можно с помощью мусса для волос, круглой щетки и фена. Челку шторкой при сушке лучше вытягивать вверх и назад, чтобы она красиво распадалась.

Маллет

Еще один «привет из прошлого» — дерзкая стрижка маллет, которая вновь становится популярной благодаря американским исполнительницам Майли Сайрус и Билли Айлиш.

«Бизнес спереди, вечеринка сзади» (It’s all business in the front, and all party in the back) — такое определение дали этой прическе в фильме 2001 года «Приключения Джо Грязнули».

Маллет выделяется более длинными волосами на затылке и короткими спереди, по бокам и на макушке. Челка в такой прическе может быть длинной или короткой, косой или прямой.

Хорошо такая стрижка будет смотреться на женщинах с удлиненным или овальным типом лица. Однако современные интерпретации этой прически позволяют адаптировать ее под любую внешность.

Чтобы уложить маллет, нужно плоской расческой придерживать волосы у корней для объема и одновременно сушить их феном. Добавить волосам небрежный шик помогут стайлинговые спреи.

Химэ

Химэ — модная стрижка, которая с японского переводится как «принцесса». Основная масса волос в такой стрижке остается сзади, тогда как у лица с двух сторон пряди делают короче. При этом прямая челка является неотъемлемой частью такой прически.

Стрижка отлично подойдет девушкам, которые не могут выбрать между длинными и короткими волосами. Если собрать основную массу прядей в хвост или пучок, оставшиеся распущенными будут выглядеть как каре.

Особенно хорошо стрижка смотрится на лицах круглой формы, однако челку и боковые пряди можно изменить в соответствии с любым типом лица.

Уложить прическу можно с помощью стайлингового средства, щетки и фена.

Бабочка

Стрижка бабочка — еще одна модная тенденция 2025 года. Многослойная каскадная стрижка сочетает более короткие верхние и более длинные нижние пряди. С ней волосы выглядят объемнее и легче.

Челка в такой прическе длинная (настолько, что при желании ее можно заправить за уши) и плавно сливается с основной массой волос. Носить ее можно набок или разделяя на прямой пробор, обязательно придавая дополнительный объем с помощью брашинга и фена. Если длинные пряди у лица мешают, их всегда можно заколоть.

Стрижка бабочка подходит практически под любой тип лица и волос. Прическа эффектно смотрится, например, на тонких волосах, визуально увеличивая их в объеме.

Как подобрать челку

Под тип лица

Оксана Гагина рассказала, как определить форму лица и подобрать подходящую челку.

Круглая форма. Кругло лицо примерно одинаковое в ширину и длину, при этом все линии мягкие, подбородок округлый. Визуально удлинить и сузить его поможет косая челка. Выигрышно будут смотреться и тонкие, редкие челки.

Кругло лицо примерно одинаковое в ширину и длину, при этом все линии мягкие, подбородок округлый. Визуально удлинить и сузить его поможет косая челка. Выигрышно будут смотреться и тонкие, редкие челки. Квадратную форму определяют сильная линия подбородка и широкий лоб. При этом высота и ширина квадратного лица тоже примерно одинаковые. Визуально смягчить его тяжесть помогут легкие и тонкие челки, челки-шторки и длинные челки. Стоит избегать ровных челок, которые сделают лицо еще более угловатым.

определяют сильная линия подбородка и широкий лоб. При этом высота и ширина квадратного лица тоже примерно одинаковые. Визуально смягчить его тяжесть помогут легкие и тонкие челки, челки-шторки и длинные челки. Стоит избегать ровных челок, которые сделают лицо еще более угловатым. Овальная форма. Высота лица больше ширины, а линии скул, лба и подбородка не имеют ярко выраженных изгибов. Такая форма считается универсальной, так как в ней лучше всего соблюдены пропорции и симметрия лица. Ее обладательницам подойдет практически любая челка.

Высота лица больше ширины, а линии скул, лба и подбородка не имеют ярко выраженных изгибов. Такая форма считается универсальной, так как в ней лучше всего соблюдены пропорции и симметрия лица. Ее обладательницам подойдет практически любая челка. Сердцевидная форма. Такое лицо напоминает перевернутый треугольник, его отличительными чертами считаются широкий лоб и узкий подбородок. Обладательницам такой формы идут косая челка или челка-шторка, которые позволяют сбалансировать черты внешности.

Под тип волос

Выбирая стрижку с челкой, важно учитывать не только форму лица, но и тип самих волос.

Густые волосы: длинная челка добавит легкости и отлично будет сочетаться с каскадной стрижкой. Можно сделать филировку, чтобы уменьшить объем и облегчить укладку.

длинная челка добавит легкости и отлично будет сочетаться с каскадной стрижкой. Можно сделать филировку, чтобы уменьшить объем и облегчить укладку. Тонкие волосы: короткая челка сделает волосы визуально гуще. Классика — боб с челкой. Перьевые или многослойные челки добавят объема и текстуры.

короткая челка сделает волосы визуально гуще. Классика — боб с челкой. Перьевые или многослойные челки добавят объема и текстуры. Волнистые волосы: легкие края челки создадут игривый и романтичный образ. Отличный вариант стрижки — удлиненное каре с челкой.

легкие края челки создадут игривый и романтичный образ. Отличный вариант стрижки — удлиненное каре с челкой. Прямые волосы: челка до бровей подчеркнет глаза.

челка до бровей подчеркнет глаза. Кудрявые волосы: выбирайте редкую или косую челку, чтобы она естественно сочеталась с локонами. Не стригите челку слишком коротко — она точно будет топорщиться, когда высохнет.

Как укладывать челку

Стрижка с челкой всегда будет смотреться эффектно, если правильно за ней ухаживать. Для этого используйте легкий спрей для укладки — он зафиксирует форму челки, не делая ее при этом жесткой.

«Чтобы добиться ухоженного вида, делайте укладку на брашинг, а если надо быстро привести челку в порядок — вытяните волосы утюжком. Если челка быстро пачкается, попробуйте сухой шампунь — это настоящее спасение для объема», — Оксана Гагина, парикмахер.

При этом для каждого типа волос есть свои особенности в укладке. Например, обладательницам тонких волос стоит сушить челку после мытья с помощью круглой щетки и фена, чтобы ее приподнять. Также важно не забывать про спрей для придания объема. А вот лишних продуктов для укладки стоит избегать, ведь они могут утяжелять волосы.