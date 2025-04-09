Мама семи детей Хилария Болдуин рассказала о подтяжке груди

Жена голливудского актера Алека Болдуина 41-летняя Хилария объяснила, почему решилась на косметическую операцию. Она призналась, что причиной стали изменения в ее теле после многолетних беременностей и кормления детей.

Она вышла замуж за Алека Болдуина в 2012 году. Супруги воспитывают семерых детей: Кармен (11 лет), Рафаэля (девять), Леонардо (восемь), Ромео (шесть), Эдуардо и Марию Люсию (четыре года), а также Иларию (два). У 67-летнего Алека также есть 29-летняя дочь Айрланд от предыдущего брака с Ким Бейсингер.

«Поскольку я так долго кормила грудью, это была одна из тех вещей, которые я решила сделать: немного приподнять ее», сказала Хилария.

Она подчеркнула, что больше десяти лет либо была беременной, либо кормила грудью.

«Кажется, это первый раз, когда я не беременна и не кормлю с тех пор, как начала рожать», отметила она.

«Мне казалось, что мое тело больше не было моим, потому что я так привыкла к тому, что мое тело ведет себя определенным образом», поделилась супруга Алека Болдуина.

Женщина объяснила, что сделала это, чтобы чувствовать себя лучше, и отметила, что в этом нет ничего плохого. Хилария призналась, что переживает, что ее косметические процедуры могут оказать влияние на дочерей, особенно на старшую Кармен. Женщина не хочет, чтобы они думали, что обязаны соответствовать каким-то стандартам, пишет издание People.

Ранее Хилария рассказала, что Алек Болдуин уговаривает ее родить восьмого ребенка. Актер объяснил, что, когда младший ребенок подрастает и достигает возраста двух лет, он смотрит на свою жену и думает, что «пора завести еще одного.