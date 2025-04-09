54-летний популярный актер снялся без трусов для модного бренда

Популярный американский актер Марк Консуэлос снялся в откровенной рекламной кампании для модного бренда одежды и обуви Stuart Weitzman. Соответствующие снимки приводит издание Footwear News.

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Так, 54-летний артист предстал на одном размещенном черно-белом кадре в плаще, капроновых гольфах и лоферах. При этом звезда телесериала «Ривердэйл» повернулся к камере боком и продемонстрировал полуобнаженное тело.

В то же время на другом снимке он также попозировал без трусов, при этом повязав на талию свитер.

«Я надеялся, что в коллекции будет немного одежды. Это было забавно», — поделился Консуэлос своими впечатлениями от фотосессии.

В марте сообщалось, что российский актер Юрий Колокольников снялся голым в пятой серии третьего сезона зарубежного сериала «Белый лотос».