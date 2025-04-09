Йогурт вместо крема: как кисломолочный продукт преобразит вашу кожу

Красота действительно начинается изнутри, и порой лучшие косметические средства не лежат на полке магазина, а стоят в вашем холодильнике. Обычный натуральный йогурт — это настоящая находка для ухода за кожей. Благодаря молочной кислоте он мягко отшелушивает, выравнивает тон и стимулирует обновление клеток, не травмируя кожу, как жесткие скрабы.

© Unsplash

Лактобактерии в его составе восстанавливают баланс микрофлоры, что особенно ценно при раздражениях и высыпаниях. Использовать йогурт проще простого: нанесите его на очищенное лицо на 10–15 минут, а затем смойте. Для усиления эффекта добавьте мед для увлажнения или куркуму для борьбы с воспалениями.

Этот натуральный уход подойдет даже для волос — маска из йогурта снимет зуд кожи головы и придаст локонам здоровый блеск. Конечно, это не отменяет профессиональную косметику, но прежде чем покупать очередной крем с замысловатым составом, попробуйте то, что проверено временем и самой природой.

Ранее сообщалось, что дерматолог Мария Васильева рассказала, что сильное и длительное эмоциональное перенапряжение способно спровоцировать потерю свыше 60% волос. Так называемая телогеновая алопеция может начаться через 1–3 месяца после испытанного стресса в связи со спазмом сосудов, предупредила врач.