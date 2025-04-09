Актриса Хилари Суонк снялась в купальнике с вырезами

Голливудская актриса Хилари Суонк стала лицом нового выпуска журнала Women Health. Фото опубликованы на официальном сайте издания.

© Кадр из фильма «Малышка на миллион»

50-летняя Хилари Суонк позировала на обложке в голубом слитном купальнике с вырезами, который дополнила козырьком в тон, прозрачными серьгами и кольцом. Визажист сделал актрисе макияж в естественном стиле с блеском для губ, а стилист уложил волосы в легкие локоны. Знаменитость была запечатлена, облокотившись на край бассейна. Артистка также примерила облегающее голубое платье, прозрачный халат и сияющее бикини. Автором съемки выступил фотограф Джонни Марлоу.

С 2018 года Хилари Суонк замужем за предпринимателем Филипом Шнайдером. В октябре 2022 года голливудская актриса объявила о беременности. В апреле 2023-го она родила двойняшек – сына и дочь.

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» — написала звезда фильма «Малышка на миллион» в социальных сетях.

© Газета.Ru

В феврале прошлого года Хилари Суонк посетила премьеру фильма «Обыкновенные ангелы», которая прошла в театре SVA в Нью-Йорке. Она надела красное облегающее платье-макси с глубоким декольте, добавив к нему маленькие серьги и кольцо.