Дева Кассель и дочь Уилла Смита снялись в рекламе Dior

Модели Дева Кассель и Уиллоу Смит снялись в рекламе туши. Снимками бренд поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети

20-летняя дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя Дева позировала в топе на одно плечо. В руках она держала новую тушь. 24-летняя дочь Уилла Смита снялась в белом топе на одно плечо и с сумкой в руках.

© Соцсети

© Соцсети

На прошлой неделе Дева Кассель снялась для нового выпуска журнала Tatler. Манекенщица предстала в черном корсетном платье, которое было украшено аппликацией в виде морских ежей из пайеток. Образ дочери Моники Беллуччи дополнили длинные перчатки в тон, зеленые серьги с бриллиантами и колье. Визажист сделал знаменитости макияж с угольно-черными стрелками и розовыми губами, а стилист уложил волосы. Актриса стояла на балконе отеля.

Дева Кассель активно развивает модельную карьеру. Звезда приняла участие в показах таких мировых домов моды, как Dior, Dolce & Gabbana и Jacquemus. Помимо этого, дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя снялась в фильме итальянского режиссера Лауры Лукетти «Прекрасное лето».