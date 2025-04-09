«Платье-занавес»: самый красивый тренд весны 2025

Весна 2025 года принесла с собой новый фаворит модного мира — платье-занавес, или curtain dress. Этот стиль, идеально подходящий для сезона свадеб и праздников, уже покорил подиумы и онлайн-магазины. Если вы, как и многие, ищете идеальный наряд для торжеств или просто хотите обновить гардероб, этот тренд — ваш шанс блистать. Рассказываем, почему платье-занавес стало хитом и как его носить.

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Платье-занавес впервые заявило о себе на показах весна-лето 2025 в сентябре прошлого года. Тогда, в прохладные дни, мы лишь любовались им издалека, но теперь, с приходом тепла, оно готово выйти на первый план. Бренды тихой роскоши — от Alaïa до Stella McCartney — представили свои версии, вдохновленные греческими богинями. Драпировки и скульптурные силуэты превращают каждую, кто надевает такое платье, в величественную фигуру, будто сошедшую с мифов.

Что делает его особенным?

Весенние модели 2025 года выделяются продуманными деталями. Складки и сборки на талии или бедрах подчеркивают фигуру, создавая эффект, напоминающий изящные театральные занавесы — отсюда и название. В этом дизайне есть что-то от викторианской элегантности, но с современным флером. Длинные платья струятся до пола, а короткие варианты играют на контрасте высоких и низких подолов.

Почему все его любят?

Платье-занавес — это сочетание изысканности и универсальности. Оно идеально для свадьбы: наденьте его с каблуками — и вы лучшая гостья вечера, смените обувь на плоскую подошву — и вот уже готов look для вечеринки. Тренд достаточно свежий, чтобы выделиться весной 2025, но при этом классический, чтобы остаться в вашем шкафу надолго. Это почти винтаж будущего — вещь, к которой вы будете возвращаться снова и снова.

Неудивительно, что платье-занавес полюбилось Виктории Бекхэм. Экс-Spice Girl сделала этот силуэт своим фирменным в 2025 году. Она даже выбрала его для встречи с королем Чарльзом III на ужине в Highgrove Gardens 7 февраля. Сдержанное, но эффектное, оно подчеркивает ее вкус и статус иконы стиля.

Как носить?

Платье-занавес само по себе выразительно, поэтому аксессуары лучше выбирать минималистичные: тонкие серьги, изящный браслет или клатч. Для свадьбы добавьте каблуки и легкий макияж, для отдыха — сандалии и соломенную шляпу. Цвета варьируются от пастельных до глубоких, так что подбирайте под настроение и повод.