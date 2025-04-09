Названа стоимость роскошного костюма блогера Василенко

Российский блогер и предприниматель Николай Василенко, известный в сети как «человек-лавандовый раф», похвастался дорогостоящим спортивным костюмом. Его стоимость раскрыли стилисты платформы «Соус» (ранее — What's on the star Russia) в Telegram.

© Lenta.ru

Модные эксперты обратили внимание на роскошный наряд бизнесмена, который включал в себя красные свободные брюки и кофту на молнии с белыми лампасами. По данным специалистов, общая стоимость изделий бренда Valentino составила 198,7 тысячи рублей.

Образ знаменитости дополнила светлая шляпа Gucci за 53,4 тысячи рублей, очки Tom Ford за 42,6 тысячи рублей, а также кроссовки Adidas x Gucci за 102,8 тысячи рублей. Общая цена образа составила 398 тысяч рублей.

В марте улыбающийся «король Reels» Николай Василенко высказался о любви к роскоши.