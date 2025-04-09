Хейли Бибер представила образ для премии Fashion Trust US Awards

Жена певца Джастина Бибера, Хейли, появилась на публике в платье с глубоким декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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28-летняя Хейли Бибер стала гостьей церемонии вручения премии Fashion Trust US Awards 2025 в Западном Голливуде. Модель вышла в свет в сливовом облегающем макси-платье с глубоким декольте и вырезами по бокам. Манекенщица добавила к образу несколько колец с бриллиантами. Знаменитости уложили волосы и сделали макияж с коричневыми тенями и розовым блеском.

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Среди гостей были Кейт Хадсон, Барбара Палвин и Дилан Спроус, Барби Феррейра, Кара Делевинь и другие звезды.

Джастин Бибер и Хейли заключили брак в 2018 году. Спустя год, 30 сентября 2019-го, супруги устроили официальную церемонию для близких друзей и родственников. В конце августа прошлого года певец сообщил, что они с женой Хейли впервые стали родителями. У влюбленных родился сын, которого они назвали Джеком Блюзом Бибером.

На прошлой неделе инсайдер издания Daily Mail заявил, что Хейли Бибер призвала близких молиться за мужа. Модель обеспокоена поведением супруга после голодания.