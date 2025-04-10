Женщина сделала пластическую операцию и ушла от нелюбимого мужа

Жительница США избавилась от большого носа и ушла от мужа. Об этом пишет New York Post.

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30-летняя Девин Эйкен всю жизнь комплексовала из-за очень крупного носа. Накануне тридцатилетия она решила исполнить мечту и сделать ринопластику — пластическую операцию по изменению формы носа. Она заплатила за операцию 11 тысяч долларов (около 947 тысяч рублей). Результат оказался очень удачным, ролики о ее потрясающей трансформации собрали более 4,5 миллиона просмотров на платформе TikTok. После операции женщина ощутила такую уверенность в себе и своей привлекательности, что решила полностью изменить жизнь.

В декабре, всего через месяц после ринопластики, она ушла от нелюбимого мужа и подала на развод после семи лет брака.

«Я чувствую себя невероятно сексуальной. Мой новый нос стал тем, что вдохновило меня выбрать себя и наконец-то закончить свой унылый брак», — сказала Эйкен.

По ее словам, теперь она чувствует себя намного счастливее, несмотря на то, что осталась без партнера.

Ранее сообщалось, что семья женщины из Китая, которая не пережила шести пластических операций за сутки, подала в суд на клинику. За два дня ей сделали блефаропластику верхних и нижних век, ринопластику, а также липосакцию бедер и липофилинг.