Пять ингредиентов для защиты кожи от солнца весной

От кислоты до шелка: пять полезных ингредиентов для защиты кожи от солнца весной
Не только летнее, но и весеннее солнце может нанести серьезный вред коже: вызвать фотостарение, сухость, пигментацию и даже повысить риск развития новообразований. Чтобы сохранить здоровье и красоту, важно использовать косметику с защитными и восстанавливающими компонентами. «Вечерняя Москва» узнала у косметолога Натальи Рябиновой самые эффективные ингредиенты, которые защитят кожу от влияния солнца, а также помогут ей оставаться увлажненной и упругой.
Масло авокадо — природный UV-фильтр и антиоксидант
Как рассказала эксперт, масло авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами (олеиновой кислотой), витаминами A, D, E и фитостеролами.
«Оно обладает естественными солнцезащитными свойствами (SPF 4-15), увлажняет кожу и укрепляет ее липидный барьер», — отметила Рябинова.
Польза масла авокадо для кожи в солнечную погоду:
- снижает негативное воздействие UV-излучения;
- стимулирует выработку коллагена, предотвращая появление морщин;
- ускоряет заживление микротравм после солнечных ожогов.
Витамин Е (токоферол) — мощный антиоксидант
По словам косметолога, витамин Е нейтрализует свободные радикалы, которые образуются под воздействием ультрафиолета и ускоряют старение кожи. Он также усиливает действие солнцезащитных фильтров и помогает сохранить влагу.
Кроме того, в солнечную погоду витамин Е:
- замедляет процессы фотостарения;
- уменьшает воспаление и покраснение после загара;
- улучшает эластичность кожи.
Линолевая и линоленовая кислоты — защитники липидного барьера
Омега-6 и омега-3 — незаменимые жирные кислоты, играющие ключевую роль в поддержании гидролипидного баланса кожи, пояснила косметолог. Они укрепляют защитные функции эпидермиса, предотвращая обезвоживание и раздражение, а также:
- восстанавливают кожу после солнечных ожогов;
- уменьшают трансэпидермальную потерю влаги;
- снижают чувствительность к UV-излучению.
Оксид цинка — минеральный UV-фильтр широкого спектра
Оксид цинка — один из самых безопасных и эффективных физических солнцезащитных фильтров, заверила специалист:
«Он отражает UVA- и UVB-лучи, не проникая в кожу, и подходит даже для чувствительной и детской кожи».
Польза оксида цинка для кожи в солнечную погоду:
- обеспечивает защиту от широкого спектра излучения;
- не вызывает раздражения и аллергии;
- обладает противовоспалительным действием, успокаивая кожу.
Протеины шелка — натуральный увлажнитель и защитник
Шелковые протеины образуют на коже тончайшую пленку, которая удерживает влагу и смягчает кожу, объяснила косметолог. Они также содержат аминокислоты, схожие с кератином человека, что способствует восстановлению поврежденных тканей. Протеины шелка в солнечную погоду:
- предотвращают обезвоживание и шелушение;
- уменьшают раздражение после пребывания на солнце;
- улучшают текстуру кожи, делая ее более гладкой.
«Сочетание этих ингредиентов в уходе поможет коже оставаться здоровой даже при активном солнце. Масло авокадо, витамин Е, жирные кислоты, оксид цинка и протеины шелка работают синергетически, обеспечивая комплексную защиту, увлажнение и восстановление. Выбирайте косметику с этими компонентами, и ваша кожа скажет вам спасибо», — заключила Рябинова.
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