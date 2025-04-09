Пять ингредиентов для защиты кожи от солнца весной

Не только летнее, но и весеннее солнце может нанести серьезный вред коже: вызвать фотостарение, сухость, пигментацию и даже повысить риск развития новообразований. Чтобы сохранить здоровье и красоту, важно использовать косметику с защитными и восстанавливающими компонентами. «Вечерняя Москва» узнала у косметолога Натальи Рябиновой самые эффективные ингредиенты, которые защитят кожу от влияния солнца, а также помогут ей оставаться увлажненной и упругой.

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Масло авокадо — природный UV-фильтр и антиоксидант

Как рассказала эксперт, масло авокадо богато мононенасыщенными жирными кислотами (олеиновой кислотой), витаминами A, D, E и фитостеролами.

«Оно обладает естественными солнцезащитными свойствами (SPF 4-15), увлажняет кожу и укрепляет ее липидный барьер», — отметила Рябинова.

Польза масла авокадо для кожи в солнечную погоду:

снижает негативное воздействие UV-излучения;

стимулирует выработку коллагена, предотвращая появление морщин;

ускоряет заживление микротравм после солнечных ожогов.

Витамин Е (токоферол) — мощный антиоксидант

По словам косметолога, витамин Е нейтрализует свободные радикалы, которые образуются под воздействием ультрафиолета и ускоряют старение кожи. Он также усиливает действие солнцезащитных фильтров и помогает сохранить влагу.

Кроме того, в солнечную погоду витамин Е:

замедляет процессы фотостарения;

уменьшает воспаление и покраснение после загара;

улучшает эластичность кожи.

Линолевая и линоленовая кислоты — защитники липидного барьера

Омега-6 и омега-3 — незаменимые жирные кислоты, играющие ключевую роль в поддержании гидролипидного баланса кожи, пояснила косметолог. Они укрепляют защитные функции эпидермиса, предотвращая обезвоживание и раздражение, а также:

восстанавливают кожу после солнечных ожогов;

уменьшают трансэпидермальную потерю влаги;

снижают чувствительность к UV-излучению.

Оксид цинка — минеральный UV-фильтр широкого спектра

Оксид цинка — один из самых безопасных и эффективных физических солнцезащитных фильтров, заверила специалист:

«Он отражает UVA- и UVB-лучи, не проникая в кожу, и подходит даже для чувствительной и детской кожи».

Польза оксида цинка для кожи в солнечную погоду:

обеспечивает защиту от широкого спектра излучения;

не вызывает раздражения и аллергии;

обладает противовоспалительным действием, успокаивая кожу.

Протеины шелка — натуральный увлажнитель и защитник

Шелковые протеины образуют на коже тончайшую пленку, которая удерживает влагу и смягчает кожу, объяснила косметолог. Они также содержат аминокислоты, схожие с кератином человека, что способствует восстановлению поврежденных тканей. Протеины шелка в солнечную погоду:

предотвращают обезвоживание и шелушение;

уменьшают раздражение после пребывания на солнце;

улучшают текстуру кожи, делая ее более гладкой.

«Сочетание этих ингредиентов в уходе поможет коже оставаться здоровой даже при активном солнце. Масло авокадо, витамин Е, жирные кислоты, оксид цинка и протеины шелка работают синергетически, обеспечивая комплексную защиту, увлажнение и восстановление. Выбирайте косметику с этими компонентами, и ваша кожа скажет вам спасибо», — заключила Рябинова.

На внешность влияют не только гены и солнечные лучи — есть множество других факторов, которые могут либо прибавлять, либо отнимать годы. Старение — процесс неизбежный, но это не значит, что вы не можете его замедлить. Какие привычки помогут как можно дольше выглядеть молодо и свежо, «ВМ» рассказала пластический хирург и косметолог Мадина Байрамукова.