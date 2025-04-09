Названы модные юбки на весну и лето 2025 года

Редакторы французской версии журнала Vogue назвали самые модные юбки на весну и лето 2025 года. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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В теплых сезонах актуальными станут многослойные и плиссированные варианты данных изделий, а также фасоны с оборками. Подобные вещи включили в свои коллекции такие бренды, как Alaia, Valentino, Miu Miu, Acne Studios и Saint Laurent.

В то же время в числе трендов оказались прозрачные юбки, юбки-футляры и модели в стиле бохо с вышивкой, кружевами и цветочным декором.

Ранее в апреле персональный шопер Стейси Оливер назвала самые модные джинсы на весну.