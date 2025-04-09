Надувную обувь за 429 тысяч рублей высмеяли в сети

Дизайн новой обуви люксового бренда Rick Owens за сотни тысяч рублей высмеяли в сети. Об этом сообщает New York Post.

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Речь идет о надувных латексных сапогах на каблуках модели Porterville Boots, которые марка выпустила в коллаборации с художником Straytukay. Стоимость пары составляет 5000 долларов (429 тысяч рублей). При этом на данный момент они недоступны к покупке на сайте марки.

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Некоторые блогеры, в том числе инфлюэнсер Кристи Сара, примерили необычную обувь на камеру и вызвали шквал обсуждений у зрителей. Подписчики не оценили дизайн сапог, о чем написали в многочисленных комментариях. «Мир сошел с ума», «Похоже на мешки для мусора», «Люди купят все, что в тренде, даже такой бред», — высказывались они.

В марте поношенные кеды Balenciaga и Puma высмеяли в сети фразой «собачники в тренде».