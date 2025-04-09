Самые модные джинсы для женщин в 2025 году

Какие модели джинсов актуальны весной и летом 2025 года. Super вместе со стилистом рассказывает о женских джинсах, трендах и модных образах в фото.

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Проблема «нечего надеть», как правило, решается довольно просто: смирившись с тем, что сегодня ни к чему в переполненном шкафу не лежит душа, мы берём джинсы. И на той самой душе вроде тут же становится спокойнее, взгляд проясняется, мир наполняется красками, жизнь приобретает смысл… А всё потому, что джинсы — это действительно решение всех проблем. И кажется, нет в мире человека, у которого не было бы в гардеробе брюк из денима.

Модные джинсы в 2025 году: тренды

Джинсы — это основа из основ, на которой можно построить с десяток (если не больше) интересных образов. А потому каждая уважающая себя женщина старается собрать свою коллекцию джинсов — разных фасонов и цветов. Дипломированный стилист Ольга Родина предлагает в 2025 году обратить внимание на следующие тренды.

«Джинсы — это база, которая легко вписывается в самые разные стили. Главное — подобрать фасон, который идёт именно вам. Брюки из денима в сочетании с деловым жакетом и лодочками станут отличным вариантом для офиса. А если к ним добавить босоножки и блестящий топ, то готов образ на вечеринку. Джинсы в комбинации с кроссовками — идеальный тандем для долгих прогулок. Wide-leg модель в этом плане абсолютно универсальна, но стоит присмотреться и к другим силуэтам», — Ольга Родина.

Прямые

Классика удобной длины прямого кроя, разумеется, никогда не выйдет из моды. Сочетать их можно с чем угодно: например, тёмно-синие джинсы, трикотажный топ, строгий жакет из твида. Дополняем яркими — золотыми — лодочками, в руки сумку-багет либо замшевую сумку с закруглёнными краями. Посадку джинс выбирайте любую — низкую, среднюю или высокую.

Клёш

Вернулась эстетика бохо и ковбойский стиль, который, в общем-то, никуда не уходил. По этой причине актуальны джинсы фасона клёш. Причём это должен быть широкий клёш — от бедра или от колена. Такие модели можно сочетать с рубашками из денима или с водолазкой. Сверху накиньте косуху, замшевый жакет или велюровый пиджак. Коричневые казаки усилят ретро-настроение образа. Добавьте яркие аксессуары, например, золотую сумку либо ультрамодную замшевую. Я бы ещё посоветовала надеть ретро-очки с объёмными линзами или «авиаторы».

Со стрелками

Популярность набирают джинсы со стрелками, которые имитируют классические брюки. Их появление на подиумах вполне объяснимо: дизайнеры и стилисты уже не первый сезон ностальгируют по ретро-стилистике. Такие модели хорошо комбинируются с приталенными деловыми жакетами, блузами с трендовыми бантами или рубашками, а также обувью на каблуке. Подобные образы отлично впишутся в современный офискор, который также не теряет актуальности.

С декором

Рисунки, перфорация, принт, вышивки, металлическое напыление… Подобные «спецэффекты» — это тоже интересный вариант, особенно на лето. Подобные поясные изделия сами по себе являются акцентными, поэтому оптимальную программу им составит базовая футболка и лаконичные кеды. Тем не менее можно усилить вау-эффект за счёт корсета.

Необычный фасон

Здесь хочется упомянуть экстравагантные модели с одной штаниной, которыми запомнились последние показы. Безусловно, далеко не каждая модница наденет «кентавры». В качестве альтернативы стоит рассмотреть позиции с замысловатыми дырами и вырезами. Вроде бы уличный стиль, но его так легко адаптировать под разные поводы: возьмите топ с пайетками — и наряд на вечер готов!

Модные джинсы для женщин в 2025 году

Мода модой, однако во главу угла всё же важно ставить особенности собственного телосложения. Обладательницам стройной фигуры по типу «песочные часы» в этом плане проще: им подойдёт разный крой. Но у всех свои пропорции, а потому делимся рекомендациями по выбору моделей в зависимости от типа фигуры.

Как выбрать джинсы

Рост ниже 160 — прямые модели, клёш и wide-leg визуально удлинят ноги. Бойфренды, mom, «бананы» и кюлот, напротив, укоротят силуэт.

— прямые модели, клёш и wide-leg визуально удлинят ноги. Бойфренды, mom, «бананы» и кюлот, напротив, укоротят силуэт. «Прямоугольник» — подчеркнуть талию можно за счёт посадки — средней и высокой. Скинни, кюлоты и широкие позиции с подворотами тоже помогут сделать фигуру женственнее.

— подчеркнуть талию можно за счёт посадки — средней и высокой. Скинни, кюлоты и широкие позиции с подворотами тоже помогут сделать фигуру женственнее. «Яблоко» — сделать акцент на талии, убрав объём, и расширить линию бёдер можно, надев, например, джинсы с защипами. Бойфренды и герлфренды тоже подойдут.

— сделать акцент на талии, убрав объём, и расширить линию бёдер можно, надев, например, джинсы с защипами. Бойфренды и герлфренды тоже подойдут. «Груша» — пышность бёдер легко уравновесит клёш от колен. Подойдут также бойфренды и зауженные модели с высокой посадкой.

— пышность бёдер легко уравновесит клёш от колен. Подойдут также бойфренды и зауженные модели с высокой посадкой. «Перевёрнутый треугольник» — визуально увеличить узкие бёдра и уменьшить широкие плечи способны джинсы wide leg, бойфренды и прямые.

Модные джинсы на весну 2025 года

Весенние капризы погоды требуют от нас многослойности: деним с поставленной задачей справляется на ура, так как прекрасно сочетается с другими материалами и любыми цветами.

Ткань и текстура

С потеплением держим курс на более лёгкие ткани, а потому отдаём предпочтение тонкому и «дышащему» дениму. Трендовые разрезы и вырезы, декоративные дыры, перфорации — пусть тёплый весенний ветер будет не только в голове.

Сочетание с верхней одеждой

Сложно найти вещь, которая не сочеталась бы с джинсами: по велению дизайнеров они благосклонно относятся даже к платью. С верхней одеждой та же история. Пальто в длине макси и бомберы, тренчи, парки и ветровки одинаково комфортно ощущают себя в тандеме с джинсами абсолютно разных фасонов. Смешение стилей — приветствуется!

Модные джинсы на лето 2025 года

Летом инфлюенсеры предлагают носить джинсы не только традиционных голубых оттенков: цветовая палитра позволяет дать волю фантазии. Опять же акцентным может быть не только верх, но и низ.

Яркие цвета и принты

Лето — это буйство красок. В 2025 году на первый план выходят пастельные оттенки, вроде бледно-голубого, наивного розового, освежающе мятного, утончённо лавандового и, конечно же, сливочного жёлтого. Не последнюю роль играют принты: леопард слегка присмирел, зато голос подаёт змея. Особенно актуально выглядят на дениме рисунки — от абстракций до романтичных узоров.

Сочетание с летней одеждой

Летом в компанию к джинсам первым делом просятся футболки — как базовые, так и с принтами и всевозможными рисунками. Однако чем жарче на улице, тем горячее становятся образы: достаём сексуальные корсеты и изящные топы с оборками, воланами и завязками. Интересным решением будет надеть платье в бельевом стиле поверх джинсов. На прохладные вечера на плечи накидываем жакеты и длинные кардиганы.