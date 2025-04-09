Косметолог поделился секретами по уходу за уставшей кожей

Травка зеленеет, солнышко блестит, а вот настроение падает при виде своего лица в зеркале. Вроде бы и возрастных примет не так много, но вид понурый и сероватый. Без паники: ситуация вполне поправима. Поговорив с косметологом Лианой Давыдовой, мы выяснили, как ухаживать за уставшей кожей и откуда в принципе возникает такой вот неприятный бьюти-эффект.

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Что такое уставшая кожа

Уставшая кожа — это состояние, при котором лицо теряет свежесть, тонус и здоровое сияние. Она выглядит тусклой, склонной к сухости или, наоборот, чрезмерному салоотделению, а морщины и следы усталости становятся более заметными.

«Такое состояние часто сопровождается ощущением стянутости, неровным рельефом и сниженной эластичностью. Основные причины уставшей кожи — недостаток сна, стрессы, неправильное питание, обезвоживание, загрязненный воздух и недостаточный уход. С возрастом процесс обновления клеток замедляется, что тоже может приводить к утомленному виду лица», — объясняет эксперт.

Однако это состояние можно исправить: правильное питание, достаточное увлажнение, защита от солнца, детокс-уход и восстановление барьерных функций кожи помогут вернуть ей здоровый вид и сияние. Вот что нужно делать, чтобы встретить тепло и отпуск с сияющим (в том числе, от радости) лицом.

Глубокое, но бережное очищение

Уставшая кожа часто страдает от тусклости из-за скопления ороговевших клеток и загрязнений. Дважды в неделю используйте ферментативные или кислотные пилинги (например, с молочной или миндальной кислотой) — они деликатно обновляют кожу, возвращая ей сияние. В ежедневном уходе отдавайте предпочтение мягким очищающим средствам с увлажняющими компонентами, чтобы избежать пересушивания.

Двойное увлажнение

Недостаток влаги — одна из главных причин усталого вида.

«Используйте комбинированный подход: сначала наносите сыворотку с гиалуроновой кислотой, пептидами или ниацинамидом, а затем закрепляйте результат кремом с церамидами или натуральными маслами. Такой метод помогает удерживать влагу в коже, делая ее более упругой и свежей», — утверждает косметолог.

Питание и восстановление ночью

Ночью кожа активнее всего обновляется, поэтому важно помочь ей в этот период. Раз в несколько дней используйте ночные маски с антиоксидантами, пробиотиками или коллагеном — они снимают следы стресса и усталости. Также полезны масла (например, масло шиповника или сквалан), которые глубоко питают кожу и устраняют тусклый цвет лица.

Лифтинг-массаж и микротоки

Массаж улучшает кровообращение, снимает отеки и восстанавливает здоровый тон лица. Попробуйте технику лимфодренажа с помощью гуаша или кварцевого роллера. Если хочется более выраженного эффекта, подключите домашние LED-устройства или микротоки — они помогают активизировать процессы регенерации и укрепляют овал лица.

Детокс изнутри

Состояние кожи напрямую зависит от питания и образа жизни. Включите в рацион больше зелени, богатой хлорофиллом, витаминами и антиоксидантами, которые помогают бороться со следами стресса. Пейте больше воды, добавьте теплые компрессы с отварами трав (например, ромашки или лаванды), а также следите за качеством сна — от этого напрямую зависят свежесть и сияние лица.