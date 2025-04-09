Актриса Кейт Хадсон вышла в свет в платье с декольте и шлейфом

Голливудская актриса Кейт Хадсон появилась на публике в платье с декольте. Фото опубликованы на сайте Daily Mail.

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45-летняя Кейт Хадсон посетила церемонию вручения премии Fashion Trust US Awards 2025 в Западном Голливуде. Актриса появилась на мероприятии в белом макси-платье с гигантскими бантами вместо бретелей, глубоким декольте и шлейфом. Артистка также надела массивные серьги и туфли на каблуках. Знаменитости собрали волосы в высокий пучок и сделали макияж с тушью, румянами и ярко-розовой помадой.

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В начале марта Кейт Хадсон стала гостьей нового выпуска программы коллеги Дрю Бэрримор. Актриса во время беседы призналась, что, несмотря на то, что ей сделали предложение пять лет назад, она не торопится связывать себя узами брака.

«Контрактные обязательства для меня являются сложной темой. Мне нравится моя свобода. Мне нравится концепция свободы, как и идея быть помолвленной всю жизнь», — заявила знаменитость.

Кейт Хадсон была замужем дважды. С 2000 по 2007 год она состояла в браке с рок-музыкантом Крисом Робинсоном. В 2004 году у них родился сын Райдер. Вторым мужем звезды стал фронтмен «Muse» Мэттью Беллами. В 2011 году у них родился сын Бингем. В 2021 году Кейт Хадсон объявила о помолвке с Дэнни Фудзикава. У них есть общий ребенок — дочь Рани.