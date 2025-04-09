«Жуткие ощущения». Пользователи Сети оценили новый образ Тимоти Шаламе

Наряд франко-американского актера Тимоти Шаламе на прогулке описали в сети фразой «мамкина корзиночка». Соответствующий пост появился на странице издания Just Jared в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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29-летнего артиста запечатлели в Беверли-Хиллз, когда он забирал кофе и выпечку из кафе Layla Bagels. Шаламе предстал перед камерами в серой майке-алкоголичке и спущенных мешковатых шортах черного цвета. Кроме того, он дополнил образ черно-белыми кедами, бейсболкой бренда Nahmias и кожаным ремнем с заклепками и выбрал в качестве украшений серебристую цепочку и золотистые браслеты.

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Пользователи оценили кадры в комментариях под публикацией. «Выглядит как большой младенец», «Выглядит так, будто ему нужна мать, чтобы кормила и одевала его», «Почему знаменитости одержимы тем, чтобы выглядеть как бездомные?», «Его наряд просто смешон», «Это как смотреть на ребенка, который косплеит рэпера. Жуткие ощущения», «Мамкина корзиночка на тонких ножках», — отметили юзеры.

В марте костюм Тимоти Шаламе на красной дорожке «Оскара» подняли на смех в сети.