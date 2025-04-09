Косметолог объяснил, как работает бесклеточная косметика

Регенеративная медицина использует мезенхимальные стромальные клетки в косметике. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-косметолог, дерматовенеролог для d'Alba Екатерина Анчикова.

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«Регенеративная медицина — направление, основанное на восстановлении поврежденных тканей и органов с помощью стимуляции естественных процессов организма. В этом процессе участвуют настоящие «супергерои» организма — мезенхимальные стромальные клетки (МСК). Это особые клетки, которые могут превратиться в любые другие, нужные для "ремонта"», — рассказала Анчикова.

Эксперт объяснила, что «бесклеточные продукты» — это кремы, сыворотки или инъекции, которые содержат не сами живые клетки, а только выделенные из них экзосомы.

«Эффект омоложения возникает потому, что экзосомы "объясняют" клеткам кожи, как работать активнее, снижают воспаление, ускоряют обновление тканей без операций или травмирующих процедур. Кремы с экзосомами проникают в кожу, "доставляя" молекулы, которые разглаживают морщины и улучшают цвет лица. При инъекциях экзосомы вводятся в проблемные зоны (например, вокруг глаз), чтобы усилить регенерацию», — рассказала косметолог.

Она также добавила, что МСК присутствуют в костном мозге, пуповинной крови и, что особенно важно для косметологии, в жировой ткани.

«МСК создают паракринный эффект — "общаются" с соседними клетками, отправляя им полезные сигналы, а также успокаивают воспаление, превращаются в другие клетки», — заявила врач.

Эксперт объяснила, что в косметических процедурах с клетками из жира пациента эта система помогает уменьшить рубцы, улучшить упругость кожи и замедлить старение.