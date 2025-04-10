В чем польза ледяной воды для лица

В глобальной сети сегодня можно встретить такой «косметический лайфхак», как окунание лица в воду с кубиками льда с целью улучшить состояние кожи. Врач прокомментировала эту практику, рассказала о пользе ледяных процедур для кожи и предложила альтернативные методы.

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Сделать себе ледяную ванночку просто: в миску налить воды, положить кубики льда и погрузить лицо на 20-30 секунд. Гита Ядав, дерматолог, доктор медицины, рассказала WG, что этот метод нельзя назвать новым – история с погружением в прохладную воду для снятия мышечной усталости и раздражения кожи известна с древних времен.

По словам врача, не обязательно погружать лицо в ледяную воду, если это вызывает дискомфорт. Есть альтернативные способы: например, ледяные ролики или охлаждающие глобусы для лица. Кроме этого, можно охладить тканевую маску перед применением, чтобы добиться похожих результатов.

Холодные процедуры имеют ряд преимуществ: они заряжают кожу энергией, могут уменьшать воспаление. Когда кожа взаимодействует с низкими температурами, кровеносные сосуды под ее поверхностью начинают сужаться. Это уменьшает приток крови к этой зоне, в результате уменьшается отечность и покраснения. Когда действие холода проходит, капилляры снова открываются – и человек остается с легким, свежим румянцем.

Холодная вода наделяет кожу жизненной силой, усиливает ее яркость, улучшает кровообращение – буквально ее пробуждает.

Насколько безопасно окунать лицо в ледяную воду каждый день? Пока нет исследований, говорящих об опасности такой практики. Главное, соблюдать тайминг – не выходить за пределы 30 секунд. Важно осознавать, что это комфортный ритуал, не вызывающий сложностей. При проявлении длительного покраснения после процедуры – лучше задуматься о ее целесообразности. Если есть такие проблемы, как розацеа, например – возможно, стоит отказаться от ледяных ванночек. Еще один совет – применять холодные процедуры утром, а не вечером, потому что дают эффект «встряски» для организма.